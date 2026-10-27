Gençler Komşum Projesi ile yaşlılarla gönül bağı kuruyor

Komşum Projesi Manisa'da köprüler kuruyor

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan üniversiteli gençler, Komşum Projesi kapsamında yalnız yaşayan yaşlılara düzenli ziyaretler gerçekleştiriyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje, kent merkezi ve ilçelerdeki yurtlarda gönüllü öğrencilerin katılımıyla sürüyor.

Günlük ihtiyaçlara pratik destek:

Ziyaretlerde öğrenciler, büyüklerin ev işlerine yardımcı oluyor, ihtiyaçlarını karşılıyor ve gerekli yönlendirmelerde bulunuyor. Evlerde yapılan küçük müdahaleler, alışveriş ya da temizlik gibi pratik destekler yaşlıların günlük yaşamını kolaylaştırırken, kurum yetkilileri gençlerin bu sorumluluğu üstlenmesini toplumsal dayanışmanın somut örneği olarak değerlendiriyor.

Kușaklar arası iletişim ve duygusal destek:

Projenin en önemli boyutlarından biri ise ziyaretlerin yalnızlığı azaltan sohbetleri içermesi. Üniversiteli gönüllüler, büyüklerin hayat tecrübelerini dinliyor; anılar, tavsiyeler ve dua paylaşımıyla kuşaklar arasında gönül bağları kuruluyor. Öğrenciler, ev ziyaretlerinin sadece fiziksel yardım sunmakla kalmayıp yaşlılara kendilerini değerli hissettirdiklerini vurguluyor.

Projede yer alan öğrenciler, üniversite eğitimleri için ailelerinden uzakta olduklarını belirterek, bu çalışmaların onlara aile sıcaklığını hissettirdiğini anlatıyor. Bir bardak çay eşliğinde yapılan samimi bir sohbetin bile büyükler için ne kadar kıymetli olabildiğini gözlemlediklerini ifade eden gençler, her ziyaretten karşılıklı kazanımla ayrıldıklarını söylüyor. Onların yüzündeki tebessümün ve bir büyüğün duasını almanın kendileri için büyük mutluluk olduğuna dikkat çekiyorlar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk da projenin gençlerin sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmesi ve toplumsal değerlerin aktarımı bakımından önem taşıdığını belirtiyor. Öztürk, GSB yurtlarının yalnızca barınma hizmeti sunmadığını, gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sağladığını vurguluyor.

Öztürk, gençlerin küçük yardımlarla büyük mutluluklara vesile olabildiğini ifade ederek, bu çalışmalar sayesinde yaşlıların kendilerini yalnız hissetmediğini, gençlerin ise büyüklerinin tecrübelerinden ve sevgilerinden önemli kazanımlar elde ettiğini söylüyor. Manisa genelindeki yurtlarda dayanışma faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirten il müdürü, projeye katılan gönüllülere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Komşum Projesi, Manisa'da gönüllülük, saygı ve vefa kavramlarını somutlaştıran bir uygulama olarak öne çıkıyor. Proje sayesinde yalnız yaşayan yaşlılar desteklenirken, gençler de toplumla bağlarını güçlendiriyor ve sosyal sorumluluk bilincini pekiştiriyor.

MANİSA’DA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTELİ GENÇLER, "KOMŞUM PROJESİ" KAPSAMINDA YALNIZ YAŞAYAN YAŞLILARI EVLERİNDE ZİYARET EDEREK EV İŞLERİNE YARDIMCI OLUYOR, İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR VE SOHBETLERİYLE YALNIZLIKLARINI PAYLAŞIYOR. GENÇLER İLE YAŞLILAR ARASINDA SEVGİ, SAYGI VE DAYANIŞMA KÖPRÜLERİ KURAN PROJE, GÖNÜLLERE DOKUNUYOR.