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Alanya sahillerinde mavi bayrak hazırlığı başladı

Alanya'da 2027 mavi bayrak başvuruları başladı; işletmeler yenilenen arayüz üzerinden www.mavibayrak.org.tr adresine 27 Kasım 2026'ya kadar başvuru yapmalı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Alanya sahillerinde mavi bayrak hazırlığı başladı

Alanya 2027 için mavi bayrak sürecini başlattı

Alanya'da 2027 yılı Mavi Bayrak başvuru süreci resmi olarak başladı. Süreç, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve başvuruların yenilenen arayüzüyle www.mavibayrak.org.tr adresi üzerinden tamamlanması gerekiyor. Başvurular, tesis plajları, halk plajları, turizm tekneleri ve marinaları kapsıyor.

geçen sezonun verileri:

Alanya, 2026 sezonunu toplam 79 ödül ile kapattı. Bu ödüller 68 tesis plajı, 6 halk plajı, 4 turizm teknesi ve 1 marina olarak dağıldı. Ödüller, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde yürütülen denetimlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

başvuru ve değerlendirme kriterleri:

2027 başvurularında değerlendirilecek ana kriterler arasında çevre yönetimi ve çevre eğitimi, deniz suyu kalitesi, güvenlik, donanım ve hizmet standartları ile doğal alanların korunması yer alıyor. İşletmelerin yıl içinde düzenlediği çevre eğitimi etkinliklerini belgelemeleri, düzenli deniz suyu analiz raporlarını sunmaları ve gerekli güvenlik standartlarını karşıladıklarını kanıtlamaları bekleniyor. Başvurular ve sunulan belgeler uluslararası bir jüri tarafından incelenecek.

başvuru süreci ve son tarih:

Mavi Bayrak ödülüne aday olmak isteyen plaj, marina ve turizm teknesi işletmeleri başvurularını 27 Kasım 2026 tarihine kadar online olarak tamamlamak zorunda. Başvuru süreci, kriterler ve gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen işletmeler, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.

ALANYA’DA 2027 YILI MAVİ BAYRAK BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI. TESİS PLAJLARI, HALK PLAJLARI, TURİZM...

ALANYA’DA 2027 YILI MAVİ BAYRAK BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI. TESİS PLAJLARI, HALK PLAJLARI, TURİZM TEKNELERİ VE MARİNALARIN BAŞVURULARINI 27 KASIM 2026 TARİHİNE KADAR ONLİNE SİSTEM ÜZERİNDEN YAPMASI GEREKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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