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Beykoz Çubuklu'da boşaltılan dükkan sahibi Ağaoğlu'na tepki: üç yıldır çivi bile çakılmadı

Beykoz Çubuklu'da 8 yıl işlettiği dükkanı 2023'te riskli alan kararıyla boşaltılan Murat Metin Yıldız, Ağaoğlu'nu üç yıldır hareketsizlikle suçladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 20:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Beykoz Çubuklu'da boşaltılan dükkan sahibi Ağaoğlu'na tepki: üç yıldır çivi bile çakılmadı

Beykoz Çubuklu'da riskli alan ilanı sonrası mağduriyet iddiası

Beykoz Çubuklu Dedeoğlu Caddesi'nde yıllarca esnaflık yapan Murat Metin Yıldız, 2023'te dükkanının riskli yapı kararıyla boşaltıldığını ve müteahhit firma Ağaoğlu'nun mağduriyetini gidermediğini söyledi. Yıldız, aradan geçen üç yılda alanda tek bir çivi bile çakılmadığını, yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

Tahliye süreci ve yaşam koşullarındaki değişim:

Yıldız, yaklaşık 8 yıl işletmeciliğini yaptığı dükkanın bir sabah zorla boşaltıldığını anlattı. Tahliyeyi takip eden dönemde doğalgaz, elektrik ve su bağlantılarının kesildiğini belirten Yıldız, ilk etapta zararlarının tazmin edileceği yönünde söz aldığını ancak daha sonra firma ile iletişimin koptuğunu aktardı. Bu süreçte kendisiyle muhatap bulamadığını söyleyen Yıldız, "Beni mağdur etmeyeceklerini söylediler ama hakkımı vermediler" ifadelerini kullandı.

Atıl kalan yapı ve güvenlik endişeleri:

Boşaltmanın üzerinden geçen süre zarfında binanın inşa edilmediğini vurgulayan Yıldız, alanın harabe haline geldiğini ve burayı alkol ile uyuşturucu kullananların mesken tuttuğunu kaydetti. Yıldız, "Madem inşaat yapılmayacaktı, neden ekmek teknemizle oynadınız? Neden onlarca insanı işsiz bıraktınız?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yıldız ayrıca, tahliye kararının hak sahipleri ve kiracılar üzerindeki etkisine dikkat çekerek yetkililere seslendi. Kiracı statüsünde olduklarını belirten Yıldız, haklarının kim tarafından korunacağının muhataplarına sorulmasını istedi. Mahalli esnafın ve çalışanların yaşadığı ekonomik kaybın sürdüğünü vurguladı.

Hikâye, riskli alan ilanı sonrası uygulanan tahliye işlemleri, müteahhitle iletişim kopukluğu ve projenin gecikmesi gibi unsurların bir araya gelmesiyle temel bir mağduriyet örneği olarak öne çıkıyor. Yıldız, alanın güvenlik ve sağlık açısından tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

Öne çıkan başlıklar: 2023'te riskli alan ilanı, tahliye sonrası hizmet kesintileri, üç yıldır inşaatın başlamaması ve alanın atıl kalması sonucu oluşan güvenlik endişeleri. Yıldız, haklarının korunması ve mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerin devreye girmesini istiyor.

BEYKOZ ÇUBUKLU&#039;DA 8 YIL BOYUNCA İŞLETTİĞİ DÜKKANIN 2023 YILINDA RİSKLİ YAPI KARARIYLA...

BEYKOZ ÇUBUKLU'DA 8 YIL BOYUNCA İŞLETTİĞİ DÜKKANIN 2023 YILINDA RİSKLİ YAPI KARARIYLA BOŞALTILDIĞINI BELİRTEN MURAT METİN YILDIZ, MÜTEAHHİT FİRMA AĞAOĞLU'NUN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEDİĞİNİ VE ARADAN GEÇEN ÜÇ YILA RAĞMEN ALANDA HERHANGİ BİR ÇİVİ ÇAKILMADIĞINI SÖYLEYEREK, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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