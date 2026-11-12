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Yüreğir’de 107 mahallenin yolları yenileniyor

Tarık Özünal, PTT Evleri'nde başlayan asfalt çalışmasıyla Yüreğir’deki 107 mahallenin ihtiyaç duyulan yollarının tamamının asfaltlanacağını açıkladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yüreğir’de 107 mahallenin yolları yenileniyor

yüreğir'de kapsamlı asfalt seferberliği:

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, PTT Evleri Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını saha incelemesiyle takip etti. Belediye, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yol konforunu artırmak amacıyla kapsamlı bir program başlattı.

çalışmanın kapsamı ve öncelikleri:

Başlatılan hamle kapsamında ekipler, 107 mahalle genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfaltlama yapacak. Çalışmalar, belirlenecek öncelik sırasına göre program dahilinde yürütülüyor; amaç, ulaşımdaki aksaklıkları azaltmak ve yolların dayanıklılığını artırmak olarak açıklandı.

saha takibi ve belediye açıklamaları:

Özünal, sahada ekiplerden bilgi alırken projenin ilçe geneline yayılacağını vurguladı. Belediye yetkilileri, uygulamanın planlı şekilde ilerlediğini ve vatandaşların daha güvenli, konforlu yollara kavuşmasının hedeflendiğini belirtti. Özünal, süreci özetlerken şu ifadelere yer verdi: "Yüreğir’de asfalt hamlemizi başlattık. 107 mahallemizin tamamında ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız, hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşım sağlaması. Ekiplerimiz sahada, biz de çalışmalarımızın takipçisiyiz. Yüreğir’de asfaltsız yol kalmayacak."

Belediye yetkilileri, PTT Evleri Mahallesi'nden başlayan çalışmanın ilerleyen dönemde tüm mahallelere yayılacağını ve program doğrultusunda adım adım tamamlanacağını ifade etti. Vatandaşlarla doğrudan iletişim ve saha gözlemleriyle ihtiyaçların tespit edilip önceliklendirildiği bildirildi.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL, PTT EVLERİ MAHALLESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARINI YERİNDE...

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL, PTT EVLERİ MAHALLESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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