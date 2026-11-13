A milli kadın basketbol takımı Letonya'da İsrail ile karşılaşıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu kapsamında yarın deplasmanda Letonya'da İsrail ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, TSİ 20.40'ta Letonya'nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre'da oynanacak.

maç bilgileri:

Milliler gruba İstanbul'da oynadıkları ilk maçta Karadağ'ı 79-62 yenerek galibiyetle başladı. Bu sonuç, takımın turnuva temposunu yakalama çabasına olumlu katkı sağladı. Ay-yıldızlılar, İsrail sınavının ardından 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'nın Gorzow kentindeki Arena Gorzow'da Polonya ile bir araya gelecek.

aday kadro:

Başantrenör Frederic Dusart'ın belirlediği aday kadro şöyle: "Meltem Yıldızhan (Beşiktaş), Beren Burke (ÇBK Mersin), Esra Ural (ÇBK Mersin), Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Ceren Akpınar (Emlak Konut), Melek Uzunoğlu (Emlak Konut), Manolya Kurtulmuş (Fenerbahçe), Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe), Zeynep Şevval Gül (Fenerbahçe), Derin Erdoğan (Galatasaray), Elif Bayram (Galatasaray), Gökşen Fitik (Galatasaray) Sevgi Uzun (Galatasaray), Sude Yılmaz (Galatasaray), Sevgi Tonguç (İstanbul Gençlik Spor), Tuba Poyraz (Nesibe Aydın Okulları), Tilbe Şenyürek Arslan (Club Basquet Girona)."

Kadrodaki oyuncu dağılımı, kulüp bazında ağırlıklı olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan isimler içeriyor; bu, hem savunma hem de hücumda farklı çözümler üretme imkanı veriyor. Dusart'ın tercihleri, maç sırasında ritim ve pozisyonlara göre şekillenecek oyun planının sinyallerini veriyor.

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI (ARŞİV)