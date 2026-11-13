Arda'nın frikik golü dünya medyasında geniş yankı buldu

maç ve golün kısa özeti:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Millilerin tek golü 20. dakikada Arda Güler tarafından kaydedildi; oyuncunun attığı frikik ile kırmızı-beyazlı ekip geçici olarak öne geçti.

Golün maç skorunu değiştirmeye yetmemesiyle birlikte, Arda'nın vuruşu sahada olduğu kadar basında da günün öne çıkan görüntülerinden birine dönüştü.

uluslararası basının ortak değerlendirmesi:

Marca golü "olağanüstü" olarak nitelendirirken, vuruşun Messi'nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a attığı golü hatırlattığı yorumunu yaptı. İspanyol haber organları genel olarak Arda'ya övgüler yöneltti ve vuruşun kalite olarak öne çıktığını vurguladı.

Mundo Deportivo, maç başlığı olarak "Van Bommel’in Belçika’sı Arda Güler’in şaheserini geçersiz kıldı" ifadesini kullandı; haberde ise Real Madrid forması giyen Arda Güler'in muhteşem serbest vuruşla takımını öne geçirdiği, ancak De Bruyne ve De Ketelaere'nin golleriyle Belçika'nın geri döndüğü kaydedildi.

AS gazetesi golü, "Türkiye’nin yıldızının David Beckham tarzı inanılmaz vuruşu" şeklinde değerlendirdi ve vuruşun estetik yönünü öne çıkardı.

Belçika basını da Arda'nın frikiğini ele aldı. HLN golün takıma galibiyeti getirmediğini vurgulayarak, Arda'nın vuruşunun "soğuk duş etkisi" yarattığını ve "Kaleci Senne Lammens, Türk oyuncunun muhteşem vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı" yorumunu paylaştı. Nieuwsblad ise Arda'nın 21 yaşında olduğunu hatırlatarak, oyuncunun milli takımda liderlik vasfını güçlendirdiğini ve "25 metreden gönderdiği muhteşem serbest vuruşla prestijini artırdığı" değerlendirmesini yaptı.

A Bola Portekiz medyasından golü "Bu dünyadan olmayan muhteşem bir gol" sözleriyle aktarırken, vuruşun mesafesini ve kalecinin şanssızlığını ön plana çıkardı. Fransız Footmercato ise maç özetinde "Güler’e rağmen Türkiye, Belçika’ya yenildi ve B Ligi’ne düştü" başlığını kullanarak hem golü hem sonucu birlikte aktardı.

golün kısa vadeli etkisi ve değerlendirme:

Maç skoru Türkiye için olumsuz sonuçlansa da Arda Güler'in frikik golü oyuncunun uluslararası profiline olumlu katkı yaptı. Basında öne çıkan tespitler, vuruşun teknik ve görsel açıdan yüksek beğeni topladığı; özellikle İspanyol medyasının benzetme ve övgüleriyle golün geniş yankı bulduğu yönünde birleşti.

Sonuç olarak, Arda Güler'in 20. dakikadaki frikiği maçın sonucu değiştirmese de futbol dünyasında konuşulan bir an olarak kayda geçti ve pek çok Avrupa günlük yayınında manşetlere taşındı.

DÜN AKŞAM BELÇİKA İLE KARŞILAŞAN TÜRKİYE’NİN TEK GOLÜNÜ ATAN ARDA GÜLER’İN FRİKİK GOLÜ DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI BULDU. (ARŞİV)