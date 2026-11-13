Erzurumlu genç sporcu Melisa Ateş'ten pistte bronz madalya

Erzurum'un pistte yükselişi:

5-8 Kasım 2026 tarihlerinde Konya'da düzenlenen Pist Bisikleti Türkiye Kupası 4. Etap yarışlarında, Erzurumlu sporcu Melisa Ateş U13 Kadınlar kategorisinde üçüncü olarak il adına önemli bir başarı elde etti. Henüz pist disiplinine yeni adım atan Erzurum takımları için bu derece, bölgenin yalnızca dağ bisikletinde değil pistte de söz sahibi olmaya başladığının somut bir göstergesi oldu.

Melisa Ateş'in yarış performansı:

Kar Beyaz Spor Kulübü sporcusu Melisa Ateş, finalde yapılan 2 kilometre Scratch (8 tur) yarışında akıllı bir yarış yönetimi ve kararlı atağıyla podyuma çıktı. U13 Kadınlar kategorisinde elde edilen bronz madalya, genç sporcunun disiplinler arası yeteneğini ve antrenman süreçlerinin verimini ortaya koydu.

Yatırımlar ve altyapı etkisi:

Erzurum'da bisiklet sporuna yapılan desteklerin meyvesi olarak değerlendirilen bu başarıda altyapı yatırımlarının rolü ön plana çıkıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ilk kez temin edilen yaklaşık 6 milyon TL değerindeki bisiklet malzemesi ve antrenman ekipmanları, sporcuların performansını yükseltti ve pist yarışlarına katılımın artmasını sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur yönetimindeki desteklerin yanı sıra, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ve Doğu Anadolu Bisiklet Bölge Temsilcisi ile Erzurum İl Temsilcisi Ramis Başkaya gibi isimlerin katkıları, pist bisikletinde elde edilen ilk başarıların temelini oluşturdu.

Gelecek hedefleri ve değerlendirme:

Melisa Ateş'in Türkiye Kupası'ndaki üçüncülüğü, Erzurum'da bisiklet sporunun farklı disiplinlerde büyümesi ve daha fazla sporcunun ulusal düzeyde başarı elde etmesine yönelik beklentileri artırdı. Kulüp ve yetkililer, yapılan yatırımların önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara zemin hazırlamasını bekliyor ve sporcuyu, antrenörlerini ile Kar Beyaz Spor Kulübü ailesini tebrik ediyor.

Bu sonuç, Erzurum bisikletinin hem altyapı hem de sporcu gelişimi açısından doğru yönde ilerlediğini gösteriyor; hedef, pistte daha fazla sporcu yetiştirmek ve ulusal yarışlarda düzenli derece almaya devam etmektir.

BUGÜNE KADAR DAĞ BİSİKLETİNDE ADINDAN SÖZ ETTİREN ERZURUM, ARTIK PİSTLERDE DE ADINI DUYURMAYA BAŞLADI. MELİSA ATEŞ, TÜRKİYE KUPASI’NDA BRONZ MADALYA KAZANDI