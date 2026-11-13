Akıncılarspor Uşak Belediyespor maçına hazırlanıyor, tribün desteği bekleniyor

maç detayları:

Akıncılarspor, TFF Kadınlar 2. Lig temsilcisi olarak kendi sahasında Uşak Belediyespor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşma 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 14.00'te Tavşanlı Ada Stadyumu'nda oynanacak. Her iki takım da zorlu 90 dakikaya ilişkin hazırlıklarını tamamladı ve müsabakanın yerel izleyici tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

kulüp çağrısı:

Akıncılarspor Kulübü Başkanı Murat Göçmen, Kütahyalı ve Tavşanlılı sporseverleri tribünleri doldurarak takıma destek vermeye davet etti. Göçmen, kadın futbolunun gelişimine dikkat çekerek taraftar desteğinin oyuncular ve kulüp için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kulüp yetkilileri, maçın hem bölge hem de takım açısından taşıdığı anlamın vurgulandığını; seyirci desteğinin maç atmosferine doğrudan katkı sağlayacağını belirtiyor.

AKINCILARSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR