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Akıncılarspor Uşak Belediyespor maçına hazırlanıyor, tribün desteği bekleniyor

Akıncılarspor, 15 Kasım 2026 Pazar 14.00'te Tavşanlı Ada Stadyumu'nda Uşak Belediyespor ile oynayacağı maça hazırlanıyor; Murat Göçmen taraftarı çağırdı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Akıncılarspor Uşak Belediyespor maçına hazırlanıyor, tribün desteği bekleniyor

maç detayları:

Akıncılarspor, TFF Kadınlar 2. Lig temsilcisi olarak kendi sahasında Uşak Belediyespor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşma 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 14.00'te Tavşanlı Ada Stadyumu'nda oynanacak. Her iki takım da zorlu 90 dakikaya ilişkin hazırlıklarını tamamladı ve müsabakanın yerel izleyici tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

kulüp çağrısı:

Akıncılarspor Kulübü Başkanı Murat Göçmen, Kütahyalı ve Tavşanlılı sporseverleri tribünleri doldurarak takıma destek vermeye davet etti. Göçmen, kadın futbolunun gelişimine dikkat çekerek taraftar desteğinin oyuncular ve kulüp için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kulüp yetkilileri, maçın hem bölge hem de takım açısından taşıdığı anlamın vurgulandığını; seyirci desteğinin maç atmosferine doğrudan katkı sağlayacağını belirtiyor.

AKINCILARSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

AKINCILARSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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