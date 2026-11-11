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Sinop'ta geniş çaplı narkotik taraması: 17 adreste arama yapıldı

Sinop'ta Boyabat ve Saraydüzü'de 17 adrese düzenlenen operasyonda Emniyet ve Jandarma ekipleri uyuşturucu, aparat ve silah ele geçirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinop'ta geniş çaplı narkotik taraması: 17 adreste arama yapıldı

Sinop'ta eş zamanlı operasyon

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde 17 şüpheliye ait adreste eş zamanlı arama yapıldı.

ele geçirilenler:

Aramalarda 16 gram amfetamin, 1 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 sentetik ecza hap, 2 av tüfeği ve 1 av tüfeği fişeği bulundu. Ele geçirilen maddelere ve silahlara el konuldu.

soruşturmanın durumu:

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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