Albayrak eskişehir'de mahallenin nabzını tutup hizmet vurgusu yaptı

Albayrak mahallelerde vatandaşla bir araya geldi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ile birlikte Emek ve 71 Evler mahallelerini ziyaret ederek akşam saatlerinde kıraathanelerde hemşehrilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşların günlük talep ve beklentilerini dinleyen Albayrak, partisinin Eskişehir'e kazandırdıklarını ve gelecek vizyonunu sahada anlattı.

mahalle sohbetlerinde öncelik talepler oldu:

Albayrak, vatandaşlarla gerçekleşen sohbetlerin sıradan bir propaganda turu olmadığını, sahada doğrudan dertleşme ve talepleri not alma odaklı olduğunu belirtti. Konuşmalarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın vizyonuna atıf yaparak "Türkiye Yüzyılı" hedefleri çerçevesinde bölgesel ve yerel hizmetlerin önemini vurguladı. Akşam buluşmalarında duyulan yakınmalar ve öneriler, ekibin öncelik sıralamalarını etkileyecek nitelikte oldu.

yerel yönetim eleştirisi ve sosyal medya örneği:

Albayrak, Odunpazarı Belediyesi'ne yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdi; yerel yönetimin hizmet üretmek yerine mazeret ürettiğini savundu. Sözlerinin bir bölümünde "mağdur edebiyatı yapan yerel yönetim zihniyetinin miadı dolduğunu" ifade eden Albayrak, vatandaşların yerel yönetimden umudunu yitirdiğini söyledi. Albayrak, sosyal medyada başlayan "Belediyelerin kapatmadığı çukurları kendimiz kapatıyoruz" akımını Eskişehir'deki hizmet yoksunluğunun "yoruma yer bırakmayan en acı kanıtı" olarak gösterdi.

Bu eleştirinin yanında Albayrak, partisiyle vatandaşlar arasındaki ilişkinin seçim dönemine sıkışmadığını, daha derin ve sürekli bir gönül bağı olduğunu belirtti: "Adresimiz her zaman milletimizin yanı, en sevdiğimiz yerdeyiz." Bu söylem, saha ziyaretlerinin sadece eleştiri değil aynı zamanda güven tazeleme ve iletişim kanallarını açık tutma amacını da taşıdığını gösterdi.

Albayrak, Odunpazarı'ndaki tabloyu örnek vererek hemşehrilerinin kronik hale gelmiş söylemlere itibar etmediğini kaydetti ve partinin sahada, mahallenin içinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Ziyaretlerin sonunda Albayrak, taleplerin takipçisi olacaklarını ve sahadan gelen önceliklere göre hareket edeceklerini taahhüt etti.

Emek ve 71 Evler'deki görüşmeler, yerel hizmetlerin ve iletişimin seçim sonrası gündemini nasıl şekillendireceğine dair ipuçları sunuyor; Albayrak'ın vurguları ise Odunpazarı yönetimine yönelik eleştirilerin merkezinde hizmet üretimi ve şeffaf talepler takip mekanizmalarının bulunduğunu ortaya koydu.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, ODUNPAZARI İLÇE BAŞKANI MUSTAFA KEMAL BANDIRMA İLE BİRLİKTE EMEK VE 71 EVLER MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEN ALBAYRAK, AKŞAM SAATLERİNDE İSE KIRAATHANELERDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU.