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Kovalamaca sırasında ters yola giren motosiklet otomobile çarptı

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet kovalamaca sonrası ters yola girip Emine B.'nin otomobiline çarptı; 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kovalamaca sırasında ters yola giren motosiklet otomobile çarptı

Kovalamaca sırasında ters yola giren motosiklet otomobile çarptı

Aksaray Hürriyet Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız bir motosiklet sürücüsünün kaçışı ölümcül bir çarpışmayla sonlandı. Olayda, motosiklette bulunan iki genç ile otomobil sürücüsü olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kovalamacanın seyri:

İddiaya göre, bulvarda devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine plakasız motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, arkasındaki arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçmaya başladı. Polis ekipleri sürücünün peşine düşerken yaşanan kovalamaca sırasında motosiklet, bulvar üzerinde ters yola girerek karşı yönden gelen aracı fark etmedi ve çarpışma gerçekleşti.

Yaralılar, müdahale ve soruşturma:

Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah İ. (21), motosikletin arkasındaki yolcu Ali Ş. (18) ve otomobil sürücüsü Emine B. (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralıların tedavi altına alındığı hastanede durumlarının ciddi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili ifade ve delil toplama çalışmaları sürüyor.

Polisten kaçan motosikletli gençler otomobile çarptı: 3 yaralı

Polisten kaçan motosikletli gençler otomobile çarptı: 3 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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