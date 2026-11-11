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binlerce öğrenci okul bahçelerine çıkarıldı: 300 okula bomba ihbarı

İtalya'da 300 okula e-posta ile bomba ihbarı gönderildi; öğrenciler güvenlik nedeniyle tahliye edildi. İhbar 'Mikhail Andropov' imzasıyla geldi, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

binlerce öğrenci okul bahçelerine çıkarıldı: 300 okula bomba ihbarı

olay gelişimi:

İtalya genelinde bugün e-posta yoluyla gönderilen bomba ihbarları sonrası 300 okula tahliye kararı alındı. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara yaptığı açıklamada, ihbarların ardından öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini duyurdu ve etkilenen okul sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

okulların uygulamaları ve aile bilgilendirmeleri:

Yerel okullar güvenlik prosedürlerini aktif hale getirerek öğrencileri güvenli alanlara taşıdı ve öğretmenlerin gözetimi altında tuttular. Roma'daki bir okulun velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında, "Ülke genelinde yapılan bomba ihbarının ardından tüm öğrencilerin güvenli bir alana götürüldüğünü ve öğretmenlerin gözetimi altında tutulduğunu bildirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

soruşturma ve iddia edilen imza:

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir hükümet kaynağına göre e-posta, imza bölümünde "Misojinistan Vilayeti lideri Mikhail Andropov" şeklinde geldi. Olayla ilgili olarak İtalyan polisi soruşturma başlattı; yetkililer ihbarların kaynağını ve motivasyonunu tespit etmeye çalışıyor.

Gelişme, eğitim kurumlarının acil durum prosedürlerinin işletilmesini ve velilere zamanında bilgilendirme yapılmasını gerektirdi. Yetkililerin açıklamaları ve soruşturma sonuçları bekleniyor.

İTALYA&#039;DA ÜLKE GENELİNDEKİ 300 OKUL, E-POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN BOMBA İHBARLARININ ARDINDAN...

İTALYA'DA ÜLKE GENELİNDEKİ 300 OKUL, E-POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN BOMBA İHBARLARININ ARDINDAN GÜVENLİK GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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