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Tunceli'de geleceğe nefes: 100 bin fidandan 3 bini Diyap Ağa hatıra ormanına

Tunceli'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yenidoğdu'da kurulan Diyap Ağa Hatıra Ormanı'na 3 bin karaçam dikildi; il genelinde 100 bin fidan toprakla buluştu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:51

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli'de geleceğe nefes: 100 bin fidandan 3 bini Diyap Ağa hatıra ormanına

Tunceli'de geleceğe nefes: 100 bin fidandan 3 bini Diyap Ağa hatıra ormanına

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tunceli'de düzenlenen programla kent genelinde 100 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi. Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde oluşturulan Diyap Ağa Hatıra Ormanında ise alana 3 bin karaçam fidanı toprakla buluşturuldu.

diyap ağa hatıra ormanı ve dikim alanı:

Etkinlik, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerinin ortak noktasında belirlenen alanda yapıldı. Bölgeye dikilen 3 bin karaçam fidanı, Milli Mücadele döneminin önemli isimlerinden Diyap Ağanın adını yaşatmak amacıyla hatıra ormanı olarak düzenlendi. Proje, hem yerel bilinci canlı tutmayı hem de bölgedeki yeşil dokuyu güçlendirmeyi hedefliyor.

yetkililerin açıklamaları:

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek hatıra ormanının hem tarihsel mirası yaşatmak hem de vatandaşları fidan dikimine teşvik etmek amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Vali Aygöl, etkinlik kapsamında alana 3 bin fidan dikildiğini ve il genelinde toplam 100 bin fidanın toprakla buluştuğunu vurguladı.

Tunceli Orman İşletme Müdürü Ferit Dehşet ise fidan dikiminin çevresel faydalarının yanı sıra toplumsal değerlere katkısına da dikkat çekti: 'Bir fidan dikmek, yalnızca bir ağacı değil umudu, kardeşliği, sevgiyi ve geleceğe olan inancımızı büyütmektir. Ormanlar sınırları, dilleri ve farklılıkları aşan bütün insanlığın ortak yaşam kaynağıdır.' dedi.

Programa Vali Aygöl'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, çok sayıda asker, polis, vatandaş ve öğrenci katıldı. Etkinlik, hem sembolik bir anma hem de bölgesel ağaçlandırma hedeflerinin bir parçası olarak değerlendirildi.

TUNCELİ’DE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA HOZAT İLÇESİNE BAĞLI YENİDOĞDU KÖYÜNDE...

TUNCELİ’DE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA HOZAT İLÇESİNE BAĞLI YENİDOĞDU KÖYÜNDE DİYAP AĞA HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU. ETKİNLİKTE 3 BİN KARAÇAM FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURULURKEN, İL GENELİNDE 100 BİN FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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