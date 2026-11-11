Hürmüz Boğazı'nda mayın iddiası: iki tanker alev aldı

DMO'nun iddiası:

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün gece verdiği açıklamada, ABD savaş uçaklarının korumasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını ve gemilerin terk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu tankerlere ilişkin olarak büyük patlamalar meydana geldiği ve yangının sürdüğü öne sürüldü. DMO, iddiasında bu geçişin izin verilmeyen ve tehlikeli bir güzergâhtan yapıldığını belirtti.

paylaşılan görüntüler:

DMO, yangının devam ettiği tankerlerden birine ait görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, alevlere teslim olmuş bir tankerde yangını söndürmek için çaba harcandığı; buna rağmen geminin büyük ölçüde hasar gördüğü ve mürettebatın tahliye edildiği izlenimi verildiği kaydedildi.

bölgede risk ve belirsizlik:

DMO açıklaması, Hürmüz Boğazı'nda mayın tehlikesinin sürdüğüne işaret ediyor. Olayın detayları ve iddiaların bağımsız doğrulanması hakkında ek bilgi bulunmuyor; açıklama bölgedeki deniz trafiği ve güvenlik durumuna dair yeni endişeler doğurdu.

İddianın kaynağı olarak DMO gösteriliyor; paylaşılan görüntüler ve yapılan açıklama, örgütün iddiasını destekler biçimde sunuldu. Resmî merciler veya başka taraflardan olaya ilişkin ek doğrulama veya açıklama henüz yer almıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD savaş uçaklarının korumasında boğazdan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını ve terk edildiğini bildirdi.