AB'nin yeni yaptırım dalgası rusya üzerinde ekonomik baskıyı artırıyor

AB, 150 kuruluş ve 50 bankayı hedef alan paketi onaylama aşamasında

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırmak amacıyla yeni bir yaptırım paketini kabul etmeye hazırlanıyor. Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, söz konusu paketin 150 kuruluş ve 50 bankayı kapsayacağını duyurdu.

yaptırım paketinin kapsamı:

Haddad'ın verdiği bilgiye göre, pakete eklenecek kuruluşların büyük bir kısmını öneren ülke Fransa oldu. Amaç, Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürmek ve aynı zamanda Ukrayna'ya desteği devam ettirmek. Haddad, "Pazartesi günü Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları kabul edeceğiz. 150 ek kuruluş ve 50 banka yaptırım kapsamına alınacak" ifadelerini kullandı.

fransa'nın tepkisi ve diplomatik boyut:

Fransız bakan ayrıca Rusya'nın bazı Fransız isimlerin ülkeye girişini yasaklama kararını sert biçimde eleştirdi. Hedef alınanlar arasında Le Monde gazetesi muhabiri Ariane Chemin, serbest gazeteci ve eski Moskova muhabiri Paul Gogo ile milletvekilleri Sacha Houlie ve Arthur Delaporte bulunuyor. Haddad, bu kararı "bu bir gözdağıdır" sözleriyle nitelendirerek, Fransa'nın bu tür baskılarla sindirilmeyeceğini vurguladı.

Yaptırım paketi hem ekonomik hem de diplomatik bir mesaj olarak okunuyor; AB'nin amacı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerine karşı toplu bir yanıt vermek ve uluslararası baskıyı artırmak. Paket onaylandığında, listede yer alan kuruluşlar ve bankalar ile yapılacak işlemler kısıtlanacak, uluslararası finansal ilişkilerde ek maliyet ve erişim zorlukları doğabilecektir.

Haddad'ın açıklamaları, Fransa'nın AB içindeki girişimci rolünü ortaya koyarken, Rusya ile AB arasında gerilimin diplomatik boyutunun güçlendiğini de gösteriyor. AB'nin bu adımı, hem yaptırım mekanizmalarının uygulanması hem de üye ülkeler arasındaki koordinasyon açısından yakından izlenecek.

FRANSA AVRUPA İŞLERİNDEN SORUMLU BAKANI BENJAMİN HADDAD, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN (AB), RUSYA'YA YÖNELİK 150 KURULUŞ VE 50 BANKAYI KAPSAYAN YENİ YAPTIRIMLARI ONAYLAYACAĞINI AÇIKLADI.