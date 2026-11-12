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Koçarlı'da modern sulama yatırımıyla tarım arazileri taşkına karşı güçlendiriliyor

Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali'nde süren boru montajı çalışmalarıyla 146 bin 40 dekar alanın modern sulama ve taşkın koruması hedefleniyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Koçarlı'da modern sulama yatırımıyla tarım arazileri taşkına karşı güçlendiriliyor

Proje sahasında çalışmalar sürüyor:

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yürütülen Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali inşaatında boru montajı işleri devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede yer alan 146 bin 40 dekar tarım arazisinin modern borulu sulama sistemiyle buluşturulması hedefleniyor. Proje, yalnızca sulama kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yağış dönemlerinde oluşabilecek taşkın risklerini azaltarak tarım arazilerini korumayı amaçlıyor.

Hedefler ve üretime etkileri:

İnşaat sürecinin tamamlanmasıyla bölgedeki üreticilere daha düzenli su dağıtımı sağlanacak ve sulama verimliliği artacak. Proje, üretim faktörlerinin etkin kullanımını destekleyerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyor. Modern borulu sistem, su kayıplarını azaltarak suyun rasyonel kullanımına olanak tanıyacak.

Kapsam ve beklenen sonuçlar:

Çalışma, Aydın'ın Koçarlı ve Söke ilçelerindeki tarım alanlarını kapsıyor ve bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Boru montajı işlerinin hız kesmeden devam etmesiyle proje tamamlandığında hem sulama altyapısı güçlenecek hem de taşkınlara karşı koruma sağlanarak üretim alanlarının güvenliği artırılacak.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE 146 BİN 40 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULAMASINA HİZMET VERECEK OLAN...

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE 146 BİN 40 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULAMASINA HİZMET VERECEK OLAN ÇALIŞMALARDA BORU MONTAJ İŞİ HIZ KESMEZKEN, ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASIYLA TARIM ARAZİLERİ DE TAŞKINLARDAN KORUNACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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