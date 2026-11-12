Caparov uyardı: seçim öncesi güneyde etnik kışkırtma planları konuşuluyor

Caparov'dan halka açık uyarı:

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelecek yılın ocak ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde güneyde bazı siyasetçilerin ülkedeki etnik dengeleri tahrik etmeye yönelik planları tartıştığını bildirdi. Caparov, kısa süre önce isyan çıkarma hazırlıkları olduğuna dair istihbarat alındığını kaydetti.

Provokasyon iddiaları ve yöntemler:

Caparov, bu grupların amacının seçimleri engellemek olduğunu söyleyerek, "kötü niyetli ve dürüst olmayan siyasetçiler" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı, organizatörlerin duyguları istismar ederek ve milli gururu hedef alan asılsız söylentiler yayarak Özbekler ile Kırgızlar arasında çatışma çıkarabileceğine dikkat çekti. Bu tür kışkırtıcı yöntemlerin geçmişte 1990 ve 2010 yıllarında ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Halka ve yaşlılara çağrı:

Caparov, hem Özbek hem de Kırgız toplumlarına yönelik açık bir çağrıda bulunarak, herkesin provokatif açıklamalara boyun eğmemesini ve "kendinizi çatışmanın içinde sürüklemeye izin vermeyiniz" uyarısında bulundu. Ayrıca aksakallara gençleri uyarmaları çağrısı yaptı; özellikle geçmişi bilmeyen 20–25 yaş arasındaki gençlerin provokatörlerin etkisine karşı korunmasının önemine işaret etti.

Caparov, provokatörlerin amaçlarının iktidar edinmek olduğunu, yaşanan çatışmalardan zarar görenlerin ise genellikle sıradan insanlar olduğunu belirtti ve geçmiş olaylarda müebbet hapis dahil cezalarla sonuçlanan vakaların sıradan ailelerin çocuklarını etkilediğini hatırlattı.

Devletin müdahale kapasitesi:

Cumhurbaşkanı, bugünkü Kırgızistan'ın 1990 ve 2010'daki koşullardan farklı olduğunu belirterek, olası bir çatışma durumunda devletin olayları kontrol altına almak için gerekli güç ve imkanlara sahip olduğunu; müdahalenin bir ila iki gün içinde gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Caparov'ın açıklamaları, ülke içinde artan gerilim riski ve yaklaşan seçim takvimi ışığında, toplumun temkinli ve bilinçli davranmasının gerekliliğini yeniden gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin planlandığı tarih ise 29 Ocak 2027 olarak açıklandı.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV, GELECEK YILIN OCAK AYINDA YAPILACAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE ÜLKENİN GÜNEYİNDE BAZI SİYASETÇİLERİN ÖZBEKLER İLE KIRGIZLAR ARASINDA ETNİK ÇATIŞMA ÇIKARMAYA YÖNELİK PLANLARI TARTIŞTIĞINI İFADE ETTİ.