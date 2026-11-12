Kişisel verileri yasa dışı panelde paylaşan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonun kapsamı:

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada yasa dışı sorgu paneli üzerinden kişisel verileri ele geçirme ve yayma iddialarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, Samsun merkezli olmak üzere İzmir, Antalya, Şırnak ve Osmaniye illerinde eş zamanlı adres aramaları şeklinde düzenlendi.

Yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu ve çeşitli dijital materyallere el konuldu. Elde edilen bu materyallerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin, panel aracılığıyla vatandaşların kişisel bilgilerini temin ettikleri ve paylaştıkları iddia edildi.

Gözaltı, serbest bırakma ve adliyeye sevk:

Operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Bafra Adliyesine sevk edildi. Sevkin ardından savcılık tarafından yürütülecek adli işlemler ve olası soruşturmaların kapsamı belirlenecek.

Olay, kişisel verilerin korunması ve dijital suçlarla mücadele konusunda kurumların koordinasyonunun önemini bir kez daha gösterdi. El konulan dijital materyallerin adli incelemesi, iddiaların doğrulanması ve sorumluların tespiti açısından belirleyici olacak.

Soruşturmanın ilerleyişi, adli süreç ve gerekçelere ilişkin bilgiler yetkili mercilerce paylaşılacak; hukuki süreçin sonucuna göre ek işlemler uygulanabilecek.

SAMSUN MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, YASA DIŞI SORGU PANELİ ÜZERİNDEN VATANDAŞLARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ ELE GEÇİREREK PAYLAŞTIKLARI BELİRLENEN 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILIRKEN, 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.