Çorum'da yatırım odaklı 2027 bütçesi meclisten geçti

meclis kararı ve bütçe ana hatları:

Çorum Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında toplanarak 2027 yılı mali bütçesini kabul etti. Belediye tarafından yatırım ve hizmet öncelikli olarak hazırlanan bütçede gelir 10 milyar 196 milyon lira, gider 10 milyar 996 milyon lira olarak öngörüldü. Giderler içinde yaklaşık 3,5 milyar lira düzeyinde sermaye gideri planlanmış olup, bunun bütçe içindeki payı yaklaşık %32 olarak belirlendi.

öncelikli yatırım ve projeler:

Meclis oturumunda sunum yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2027 programında öne çıkan projeleri sıraladı. Bunlar arasında Kongre ve Kültür Merkezi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Gençpark, Daimi Meyve Sebze ve Balık Hali, yeraltı otoparkı ve kentsel dönüşüm için sosyal rezerv konut yapımları yer alıyor. Çöplü, "2027 yılı içerisinde Kongre ve Kültür Merkezi Projesi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Gençpark yapım işlerine başlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca park ve yeşil alan düzenlemeleri, Kale İçi Yaşam Alanı restorasyonları, Çöplü Arastası 3. Etap Sağlıklaştırma Projesi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi çalışmalarının programa alındığı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Binası, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü binası, Gündüz Bakımevi 3. Etap yapımı, içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon alt yapıları, HES-GES projeleri, asfalt ve tretuvar çalışmaları da planlanan işler arasında yer alıyor.

müdürlüklere göre kaynak dağılımı ve mali göstergeler:

Sunumda müdürlüklere ayrılan kaynaklar açıklandı. En yüksek payın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne ayrıldığı, bu müdürlüğe 1 milyar 500 milyon lira öngörüldüğü bildirildi. Diğer tahsisler arasında Etüt Proje Müdürlüğü 1 milyar 431 milyon lira, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 milyar 40 milyon lira, Fen İşleri Müdürlüğü 900 milyon lira, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 840 milyon lira, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 725 milyon lira, Temizlik İşleri Müdürlüğü 680 milyon lira ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 414 milyon lira yer aldı.

Çöplü, belediyenin mali yapısına dair değerlendirmede faiz giderlerinin payında gerileme olduğunu belirtti. 2026 için öngörülen 79 milyon lira faiz giderinin mevcut durumda 51 milyon 290 bin lira seviyesinde gerçekleştiği ve 2027 yılında faiz giderlerinin bütçe içindeki payının %0,55 olması beklendiği kaydedildi.

Belediye yönetimi, sunduğu bütçenin yalnızca yıllık harcamaları karşılamaya dönük olmayıp, şehrin uzun vadeli ihtiyaçlarına yatırım yapma amacını taşıdığını vurguladı. Çöplü, bütçenin tamamının şehre hizmet ve kalıcı eser bırakmak için planlandığını ifade etti.

ÇORUM BELEDİYESİ 2027 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ İÇİN PROTOKOL ÜYELERİ BİR ARAYA GELEREK GÖRÜŞEMELERİ TAMAMLADI