Kaleiçi'ne renkli izler bırakan rögar kapağı boyama etkinliği

Kaleiçi'nde sokaklara renk katan etkinlik:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında şehir etkinliklerini kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen programlar, kentin tarihi ve doğal dokusunu öne çıkarırken vatandaşları da etkinliklerin merkezine alıyor. Bu kapsamda Kaleiçi Üçkapılar mevkiinde düzenlenen rögar kapağı boyama etkinliği, her yaştan katılımcının el becerilerini ve yaratıcılığını sokaklarla buluşturdu.

Katılımcıların renkli izleri:

Etkinlikte boya paletleri ve fırçalarla sokağa çıkan vatandaşlar, kaplumbağa, balık, çiçek gibi temalarla rögar kapaklarına çalıştı. Çocuklar ve aileler, desenlerini kendi renkleriyle uygulayarak Kaleiçi sokaklarına kalıcı olmayan ama görsel açıdan kalıcı izler bıraktı. Katılımcılar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kentin tarihi dokusuna yeni bir estetik katman ekledi.

COP31 programları ve kültür-sanat buluşmaları:

Etkinlik dizisi sadece boyama ile sınırlı kalmadı; şehir merkezinin farklı noktalarında konserler, sergiler ve geziler düzenlendi. İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı çok sesli korosu Hıdırlık'ta, TSM Orkestrası ise Üçkapılar'da "Sirtolar-Longalar" konseri verdi. Ayrıca Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Africa Soft Power işbirliğiyle Afrikalı sanatçıların eserlerinden oluşan "Yaşamak, Uyum Sağlamak, Yarını Hayal Etmek" fotoğraf sergisine evsahipliği yapıyor. COP31 süresince Hıdırlık'ta kurulan masa oyunları alanı da yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Etkinliklerde, kültürel programlar aracılığıyla Antalya'nın tarihî dokusu ve doğal zenginlikleri ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Belediyenin şehir etkinlikleri, kent sakinleriyle doğrudan etkileşim kurarak COP31 coşkusunu merkez sokaklara taşıdı.

Gelecek etkinlikler ve belediye açıklamaları:

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürü Serpil Solmaz, etkinliklerin kentin her noktasına yayıldığını belirterek, "'Tarihin izlerine renkli bir iz bırak' sloganıyla Kaleiçi'nin tarihi sokaklarında rögar kapaklarını boyama imkânı sunduk" ifadelerini kullandı. Solmaz ayrıca benzer etkinliklerin devam edeceğini ve 15 Kasım Pazar günü eski Antalya Atatürk Stadyumu'nda tribün boyama etkinliğinin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Esra Yüztgenç de Kaleiçi'ne iz bırakma fikrinin kendisini motive ettiğini, arkadaşlarıyla birlikte boyadıkları kapağı bir ayı figürüne dönüştüreceklerini söyledi. Yüztgenç, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkânlardan memnuniyet duyduğunu ve COP31 programlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 çerçevesinde düzenlediği bu tür halk odaklı etkinlikler, kentlilere hem kültürel katılım fırsatı sunuyor hem de konferansın getirdiği uluslararası gündemi yerelde görünür kılıyor.

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA KENT TARİHİ, TANITIM VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KALEİÇİ'NİN TARİHİ SOKAKLARINDA RÖGAR KAPAĞI BOYAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. BOYA PALETLERİNİ VE FIRÇALARI ELİNE ALAN HER YAŞTAN VATANDAŞ, RENGÂRENK ÇİZİM VE BOYAMALARI İLE KALEİÇİ SOKAKLARINA RENK KATTI.