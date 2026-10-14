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Acı unutulmadı: Amasra'da 43 madenci anıldı

Amasra'da 14 Ekim 2022'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 43 madenci, kuyu başında düzenlenen tören, dualar ve karanfillerle anıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Acı unutulmadı: Amasra'da 43 madenci anıldı

Amasra maden faciasında yaşamını yitiren 43 madenci anıldı:

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim 2022'de TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 43 madenci, kuyu başında düzenlenen anma programıyla yad edildi.

valinin mesajı:

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, törende yaptığı konuşmada acının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Onların boşluğunu derinden hissediyoruz, ailelerinin acılarına ortak oluyor ve yürekten paylaşıyoruz. Allah bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın. Maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tabii ki bu tür kazalar bizlere iş güvenliği önlemleri almamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor."

anma töreninin detayları:

Törende, patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtı önündeki baretlere karanfil bırakıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim, dağıtılan mevlit şekeri ve edilen duaların ardından katılımcılar, madencilerin yer altındaki mesaiye dikkat çekmek amacıyla servis kuyularından asansörlerle maden ocağına indi.

Programa Bartın Belediye Başkan Vekili Şamil Keser, Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, sendika yöneticileriyle çok sayıda maden işçisi katıldı. Anma, kayıpların unutulmadığını ve iş güvenliğinin öneminin bir kez daha vurgulandığını gösteren bir programla sona erdi.

GRİZU FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN 43 MADENCİ DUALARLA ANILDI.

GRİZU FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN 43 MADENCİ DUALARLA ANILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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