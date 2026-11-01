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Payas-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 2 yaralı

Hatay'ın Payas-Dörtyol otoyolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yol kenarına devrilerek hurdaya döndü; 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 02:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Payas-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 2 yaralı

Payas-Dörtyol otoyolunda devrilen araç kazası

Hatay'ın Payas-Dörtyol güzergahında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarına devrilerek hurdaya döndü.

Kaza yerinde ilk müdahale:

Kazanın hemen ardından bölgeye intikal eden ekipler olay yerinde çalışma başlattı. Ekipler çevrede gerekli emniyet tedbirlerini alarak müdahale etti ve yaralılara ulaşmak için koordineli çalıştı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olayda yaralanan 2 şahıs, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

PAYAS-DÖRTYOL OTOYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ.

PAYAS-DÖRTYOL OTOYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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