Payas-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 2 yaralı

Payas-Dörtyol otoyolunda devrilen araç kazası

Hatay'ın Payas-Dörtyol güzergahında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarına devrilerek hurdaya döndü.

Kaza yerinde ilk müdahale:

Kazanın hemen ardından bölgeye intikal eden ekipler olay yerinde çalışma başlattı. Ekipler çevrede gerekli emniyet tedbirlerini alarak müdahale etti ve yaralılara ulaşmak için koordineli çalıştı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olayda yaralanan 2 şahıs, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

PAYAS-DÖRTYOL OTOYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ.