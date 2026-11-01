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Kentin bakımını evlere taşıyor: İskenderun'da ücretsiz kuaförlük hizmeti

İskenderun Belediyesi, 11 farklı noktada ve gezici ekiplerle saç kesimi, sakal tıraşı ve evde bakım hizmeti vererek 32 bin kişiye ücretsiz destek sundu.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 02:51

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kentin bakımını evlere taşıyor: İskenderun'da ücretsiz kuaförlük hizmeti

İskenderun Belediyesi'nin ücretsiz kuaförlük çalışması

İskenderun Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü kuaförlük hizmetiyle vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Belediyenin uygulaması, hem sabit kuaför salonlarında hem de gezici ekiplerle yürütülüyor.

Hizmetin kapsamı:

Belediye, 11 farklı noktada saç kesimi, sakal tıraşı ve diğer kişisel bakım hizmetlerini ücretsiz sunuyor. Sunulan hizmetlerin hedefi, temel bakım ihtiyaçlarına erişimi kolaylaştırmak ve maliyet yükünü hafifletmek olarak açıklandı.

Evde hizmet ve öncelikli gruplar:

Gezici ekipler ve evde kuaförlük uygulaması özellikle 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları kapsayacak şekilde planlandı. Belediye yetkilileri, bugüne kadar 32 bin kişinin programdan yararlandığını belirtti.

Evde kuaförlük hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, randevu için 0538 681 06 42 numaralı telefondan başvuruda bulunabiliyor. Belediye, hizmetin erişilebilirliğini artırmak için çağrı ve planlama süreçlerini düzenlemeye devam ediyor.

İSKENDERUN BELEDİYESİNİN ÜCRETSİZ KUAFÖRLÜK HİZMETİ KENT GENELİNDE 11 NOKTADA...

İSKENDERUN BELEDİYESİNİN ÜCRETSİZ KUAFÖRLÜK HİZMETİ KENT GENELİNDE 11 NOKTADA SÜRDÜRÜLÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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