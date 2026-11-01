Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

İskenderun'da motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellendi

İskenderun'da seyr halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 02:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İskenderun'da motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellendi

İskenderun'da motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesi Cebike Mahallesinde seyr halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.

Müdahale ve güvenlik:

İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bölgede gerekli emniyet tedbirlerini aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Hasar:

Yangında araç zarar gördü.

İSKENDERUN’DA ARAÇ YANGININA MÜDAHALE EDİLDİ.

İSKENDERUN’DA ARAÇ YANGININA MÜDAHALE EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

antakya'da aranan hükümlü adliyeye sevk edilip tutuklandı
images

Payas-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 2 yaralı
images

Küçükçekmece'de düğünde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
images

Trafik akışını durdurdu: Edirne Atatürk Bulvarı'nda taksi ile midibüs çarpıştı,...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Payas-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 2 yaralı

Erzin'de römorka sıkışan büyükbaşın sağ salim kurtarılışı

Küçükçekmece'de düğünde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Trafik akışını durdurdu: Edirne Atatürk Bulvarı'nda taksi ile midibüs çarpıştı, 1 yaralı

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme