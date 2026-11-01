İskenderun'da motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellendi

İskenderun'da motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesi Cebike Mahallesinde seyr halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.

Müdahale ve güvenlik:

İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bölgede gerekli emniyet tedbirlerini aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Hasar:

Yangında araç zarar gördü.

İSKENDERUN’DA ARAÇ YANGININA MÜDAHALE EDİLDİ.