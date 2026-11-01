Küçükçekmece'de düğünde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi, Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu iki grup arasında düğün esnasında başlayan tartışma yaklaşık 1 saat sürdü.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kavgaya dönüşen olayda taraflar arasında bıçaklar çekildi. Bir kişi, iddialara göre boğazından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

Sağlık müdahalesi ve yaşamını yitirme:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Polis ekipleri, kavganın çıkış sebebini tespit etmek ve olayla ilişkili şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama ve inceleme başlattı. Olay yerinde delil çalışması yapan ekiplerin, görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu bildirildi.

Gelişmeler, resmi açıklamalar geldikçe takip edilecek. Emniyet güçleri olayın bütün yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE DÜĞÜNDE KAN DÖKÜLDÜ: 1 ÖLÜ