antakya'da aranan hükümlü adliyeye sevk edilip tutuklandı

Antakya'da aranan hükümlünün yakalanması

Hatay'ın Antakya ilçesinde, cinsel taciz suçundan hüküm giymiş ve cezası kesinleşmiş olan bir zanlı hakkında yürütülen çalışmalar sonucunda aranan şahıs yakalandı. Operasyonu yürüten birimler, şüphelinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Operasyon ve gözaltı:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İ.D.'yi Antakya'da yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan yakalama sırasında şahsın üzerinde veya bulunduğu yerde yeni bir delil bilgisi paylaşılmadı; işlem, emniyetteki rutin prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirildi.

Adli süreç ve teslim:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.D. adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanan İ.D., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Söz konusu hükümlünün cezası, cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olarak kayıtlarda yer alıyor.

Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer adımların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ANTAKYA’DA CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.