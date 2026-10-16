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Acil sağlıkta sessiz köprü: işitme engelliler ve sağlık personeli bir araya geldi

Samsun'da üç günlük projeyle sağlık personeline işaret dili eğitimi verildi; işitme engellilere ilk yardım ve ambulans tanıtımı yapıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Acil sağlıkta sessiz köprü: işitme engelliler ve sağlık personeli bir araya geldi

Projenin kapsamı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen üç günlük proje, işitme engelli bireylerin acil sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve sağlık personelinin iletişim becerilerini güçlendirmeyi amaçladı. Proje süresince sağlık personeline işaret dili eğitimi verildi, işitme engelli bireylere ise ilk yardım farkındalık eğitimi düzenlendi ve ambulanslar tanıtıldı.

Eğitimde öne çıkan noktalar

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Biriminden İlk Yardım Eğitici Eğitmeni Ahmet Duran, eğitimlerde acil durumlarda işitme engelli bireylerle doğru iletişim kurmanın öncelikli hedef olduğunu belirtti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde hangi soruları sorması gerektiği, bireylerin korkularını nasıl azaltacağı ve etkin yaklaşımlar üzerinde duruldu. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın ESİM uygulamasıyla işitme engellilerin görüntülü iletişim kurabildiği hatırlatıldı.

Koordinasyon merkezi ve uygulamalar

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İşitme Engelliler Koordinasyon Merkezi, yetkililerin belirttiği üzere Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip. Birim sorumlusu Kübra Baş, merkezin bir yıldır hizmet verdiğini ve işitme engelli bireylere yönelik etkinliklerin sürdüğünü kaydetti. Projenin ilk gününde sağlık personeline işaret dili eğitimi verildi, ikinci gün sağlık personeli ile işitme engelli bireyler sağlıkla ilgili tedbirler ve iletişim konularında görüş alışverişinde bulundu, üçüncü gün ise ambulanslar ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil aracı tanıtıldı.

Projenin sonunda işitme engelli bireylere verilen ilk yardım farkındalık eğitimi ile acil durumlarda temel müdahaleler ve hasta nakil süreçleri hakkında bilgi verme hedeflendi. Sağlık yetkilileri, benzer iş birliklerinin acil sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artıracağı görüşünde.

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA...

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA SAĞLIK PERSONELLERİNE İŞARET DİLİ EĞİTİMİ VERİLİRKEN, İŞİTME ENGELLİ BİREYLERE DE İLK YARDIM FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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