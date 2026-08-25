Dolar 48,0950 +0,05%
Euro 56,1817 +0,14%
Bist 14.440,96 -0,42%
Altın Gram 7.227,51 -0,50%
EUR/USD 1,1675 +0,07%
Brent Petrol 88,21 -2,57%
--°

Ahlat’ta ecdat mirasına saygı: Erdoğan selçuklu kabristanını ziyaret etti

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı programı kapsamında Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti; kabinenin Ahlat'ta toplanması planlanıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Ahlat’ta ecdat mirasına saygı: Erdoğan selçuklu kabristanını ziyaret etti

Erdoğan'ın Ahlat programı devam ediyor

Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçedeki programları çerçevesinde Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti. Gün boyu süren programda Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve geniş bir heyet eşlik etti.

Selçuklu mezar taşları ve ecdada dua:

Millet Bahçesi'nde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin mesajlar verdi ve Ahlat ile Malazgirt'in Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesindeki tarihî önemine vurgu yaptı. Konuşmanın ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığına geçen Cumhurbaşkanı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak bilinen alanda Selçuklu dönemine ait mezar taşlarını inceledi.

Erdoğan, mezarlıkta ecdat için dua ederek, Selçuklu mezar taşlarının Türk-İslam medeniyetinin tarihî ve kültürel mirasını yansıttığını hatırlattı ve geçmişten gelen mirasa sahip çıkmanın önemini vurguladı. Ziyaretin ardından Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ilçedeki köşkünde ziyaret etti ve daha sonra Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Kabine Ahlat'ta toplanacak:

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yılı dolayısıyla bugün üçüncü kez Ahlat’ta toplanacak. Toplantının saat 16.00'da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanıyor. Toplantı gündeminde 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve iç cepheyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların bulunması bekleniyor.

Günün ilerleyen saatlerinde saat 19.00-21.00 arasında kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının katılımıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geceyi ilçede geçirip ertesi sabah Malazgirt'e geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tahran'da diplomasi: İran ve Umman Hürmüz gündemini görüştü
images

Kılıçdaroğlu: CHP’den ayrılanlarla polemik yerine sahada çözüm
images

MTSO başkan adayı Boyraz’dan il başkanına iş birliği çağrısı
images

Açılış töreninde buluştular: Erdoğan ve Bahçeli Malazgirt anmasında bir arada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de kira piyasasına kayıt ve tayin uyarısı

Tahran'da diplomasi: İran ve Umman Hürmüz gündemini görüştü

Alanya'da lastik patlaması kamyoneti devirdi: sürücü hayatını kaybetti

Ustaoğlu İbrahimce'de cami inşaatının son aşamalarını inceledi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi