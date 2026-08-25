Ahlat’ta ecdat mirasına saygı: Erdoğan selçuklu kabristanını ziyaret etti

Erdoğan'ın Ahlat programı devam ediyor

Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçedeki programları çerçevesinde Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti. Gün boyu süren programda Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve geniş bir heyet eşlik etti.

Selçuklu mezar taşları ve ecdada dua:

Millet Bahçesi'nde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin mesajlar verdi ve Ahlat ile Malazgirt'in Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesindeki tarihî önemine vurgu yaptı. Konuşmanın ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığına geçen Cumhurbaşkanı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak bilinen alanda Selçuklu dönemine ait mezar taşlarını inceledi.

Erdoğan, mezarlıkta ecdat için dua ederek, Selçuklu mezar taşlarının Türk-İslam medeniyetinin tarihî ve kültürel mirasını yansıttığını hatırlattı ve geçmişten gelen mirasa sahip çıkmanın önemini vurguladı. Ziyaretin ardından Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ilçedeki köşkünde ziyaret etti ve daha sonra Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Kabine Ahlat'ta toplanacak:

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yılı dolayısıyla bugün üçüncü kez Ahlat’ta toplanacak. Toplantının saat 16.00'da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanıyor. Toplantı gündeminde 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve iç cepheyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların bulunması bekleniyor.

Günün ilerleyen saatlerinde saat 19.00-21.00 arasında kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının katılımıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geceyi ilçede geçirip ertesi sabah Malazgirt'e geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret etti