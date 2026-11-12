Adaklı'da köy yaşamını kolaylaştıracak altyapı seferberliği

çalışmalar yerinde incelendi:

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, 2026 yılı KÖYDES yatırımları doğrultusunda köy altyapı ve ulaşım projeleri devam ediyor. Kaymakam Tugay Kalkanlı, Karaçubuk köyünde yürütülen kanalizasyon bakım ve onarım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. İncelemelerde, aksayan noktaların tespiti ve iş programının takibi öncelikli gündem maddeleri olarak kayda geçti.

yol ve altyapı çalışmaları kapsamı:

Proje kapsamında köy yollarında stabilize yol yapım, bakım ve onarım faaliyetleri sürüyor. Çalışmaların yürütüldüğü köyler arasında Çevreli, Ayvadüzü, Sevkar, Kozlu ve Erler yer alıyor ve bu mahallelerde hem ulaşım konforunun artırılması hem de güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

hedef ve beklentiler:

İlçe genelinde hedef, köy yollarının iyileştirilmesi ve temel altyapı ihtiyaçlarının giderilmesiyle kırsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi olarak belirlendi. Yerel yönetim yetkilileri, çalışmaların düzenli denetimlerle takip edileceğini ve ihtiyaç duyulan bölgelerde müdahalelerin süreceğini belirtti.

ADAKLI’DA KÖY YOLLARI VE KANALİZASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR