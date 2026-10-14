Büyükbelen'de traktör sıraları: Chandler cevizi için sabah mesaisi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Büyükbelen köyünde üreticiler, bahçelerde yetiştirdikleri Chandler cinsi cevizleri alıcılarla buluşturmak için sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyor. Köylüler traktörlerine yükledikleri cevizleri haftanın belirli günlerinde köye gelen alıcılara kantarda tarttırarak teslim ediyor; teslimat sırasında traktörlerin oluşturduğu uzun sıra, köyde rutin bir görünüm haline geldi.

Hasat ve teslimat süreci:

Köydeki üreticiler bin metre rakımlı topraklarda sabah erken bahçelere gidiyor, ağaçların altına örtü seriyor. Dalları traktörle silkeleyerek yere düşen cevizleri temizleyip çuvallara dolduruyorlar. Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, alıcıların köye geldiği alım noktasında kantarda tartılan cevizleri teslim ediyor. Teslim sonrası cevizler kamyon ve tırlarla depolara taşınıyor; köyden kamyon ve tırların hareket ettiği akşamlar da her yıl düzenli bir yoğunluğa işaret ediyor.

Üretim kapasitesi ve piyasa hareketleri:

Yerel üreticiler köylerinde yaklaşık 100 bin ağaç bulunduğunu belirtiyor. Ceviz üreticisi Turgut Kayabaşı, "Köyümüzde yaklaşık 100 bin ağaç, yıllık 500-600 ton civarında ceviz çıkartıyoruz. Cevizlerimiz çok güzeldir" diye konuştu. Mustafa Şahin ise bölgenin yüksek rakımı nedeniyle meyvenin kalitesinin iyi olduğunu vurgulayarak, "Bilecik yöresinde en yüksek olan köyümüzdür. Cevizi çok iyidir, içi dolgundur. 100 bin civarında ağacımız vardır. Her akşam 4 tır kalkmaktadır. Fiyatı 40 TL’den yaş ve kabuklu olarak vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Alıcılar da köydeki ceviz hareketliliğini ve kaliteyi doğruluyor. Sakarya’dan ceviz almaya gelen Mehmet Altın, bu yıl köyden 400-500 ton alacağını ve her gün tır tır ürünün yola çıktığını belirterek, "Büyükbelen halkı bu sene güzel ceviz üretmiş. Alana, satana, yiyene, tüm Türkiye’ye hayırlı olsun. Benim de kendi ceviz bahçem var. İkliminden, rakımdan ürünler güzel. Köylümüzün verdiği emek belli zaten, insanların elinden belli" dedi.

Böylece Büyükbelen, sabahın ilk ışıklarında başlayan mesaisinin ardından ülke içi ceviz arzına katkı sağlayacak düzenli bir lojistik akışını sürdürüyor. Traktör kuyrukları, hem çiftçilerin üretim emeklerini hem de bölgenin cevize dayalı ekonomik hareketliliğini gözler önüne seriyor.

BİLECİK'İN GÖLPAZARI İLÇESİ BÜYÜKBELEN KÖYÜNDE ÜRETİCİLER BAHÇELERDE YETİŞTİRDİKLERİ CEVİZLERİ ALICILARLA BULUŞTURUYOR. TRAKTÖRLERİYLE 4 AYRI TOPTANCIYA CEVİZ VERMEK İÇİN ALIM NOKTASINA GELEN KÖYLÜLER UZUN ARAÇ KONVOYU OLUŞTURUYOR.