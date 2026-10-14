Adana'da soya hasadında ücret dengesi: tavsiye edilen biçerdöver tarifesi

Biçerdöver ücretleri belirlendi

Adana'da 13 Ekim 2026 tarihinde Yüreğir Ziraat Odası ile Tarsus Ziraat Odası yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılı soya hasadı için tavsiye niteliğindeki biçerdöver ücretleri karara bağlandı.

Ücret tarifesi:

Toplantı sonucunda ilçe sınırları içinde uygulanması önerilen tarifeye göre, dekar başına düz biçim 350 TL ve kırıcılı biçim 370 TL ücreti belirlendi.

Tarafların değerlendirmesi:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soya hasadının Çukurova tarımı için önemine vurgu yaparak ücretlerin üreticiler ile biçerdöver işletmecileri arasında makul bir denge gözetilerek belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Doğan, çiftçilerin mazot, gübre, ilaç, sulama ve işçilik gibi artan üretim maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu; biçerdöver işletmecilerinin ise yakıt, bakım, yedek parça ve işletme giderleri bulunduğunu belirterek her iki tarafın haklarını gözeten bir yaklaşımın önemini vurguladı.

Belirlenen ücretlerin tavsiye niteliğinde olduğu hatırlatıldı. Doğan, 2026 yılı soya hasat döneminin üreticilere ve bölge tarımına hayırlı olmasını dileyerek, üreticilere bol, bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

ADANA’DA 2026 YILI SOYA HASADINDA TAVSİYE EDİLEN BİÇERDÖVER ÜCRETLERİ, DEKAR BAŞINA DÜZ BİÇİM 350 TL, KIRICILI BİÇİM İSE 370 TL OLARAK BELİRLENDİ.