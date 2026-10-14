muğla’da defneye yatırım: 36 bin 601 fidan ve 75 milyon dolar ihracat hedefi

etkinlik ve kadın üreticilerin rolü:

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde düzenlenen defne hasadı ve fidan dağıtımı etkinliğinde, Akyaka Mahallesi’nde gerçekleştirilen avokado hasadı da değerlendirildi. Etkinliklerde tarımsal üretimde kadınların rolüne dikkat çekildi ve üreticilere yüzde 75 hibe destekli defne fidanları verildi.

Etkinlikte konuşan kadın üretici İpek Demirtaş, İşletme Fakültesi mezunu olduğunu ve toprağa gönül vermiş bir kadın çiftçi olarak çalıştığını belirtti. Demirtaş, 12 dönümlük arazisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan destekle temin edilen fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu dile getirdi.

üretim ölçeği ve ekonomik boyut:

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, il genelindeki defne üretiminin ekonomik önemine ilişkin bilgi verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Projesi kapsamında Muğla genelinde Bin 500 dekar alanda yeni defne bahçeleri oluşturulduğunu belirten Baydar, bu alanlardan yıllık yaklaşık Bin 600 ton yaş defne hasat edildiğini söyledi.

Baydar, ürünün kilogramının 22 TL fiyatla satılması sayesinde söz konusu üretimden yıllık yaklaşık 35 milyon TL gelir elde edildiğini aktardı. İl sınırları içinde doğal defne yayılımının ağırlıklı olarak Ula, Köyceğiz, Dalaman ve Seydikemer ilçelerindeki makilik alanlar ile ormanlık alanların geçiş bölgelerinde bulunduğunu, ayrıca il genelinde izin ve belirlenen toplama şartları çerçevesinde yıllık ortalama 250 ton defnenin hasat edildiğini ifade etti.

fidan dağıtımı, destekler ve ihracat hedefi:

Program kapsamında üreticilere 36 bin 601 adet tüplü defne fidanı dağıtılacağı bildirildi. Baydar, projenin temel hedeflerinin defne yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, üretici gelirlerini artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca projede özellikle kadın üreticilerin üretime katılımı ve istihdamının desteklenmesine öncelik verildiği belirtildi.

İhracat cephesinde Baydar, Türkiye’nin dünya defne ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını karşıladığını ve defne ihracatından 2024 yılında 61 milyon dolar, 2025 yılında 51 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı. 2026 yılında Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan yeni defne yaprağı ihracatı protokolüyle Çin pazarının yeniden açılmasının hedeflendiğini, bu gelişmeyle toplam defne ihracatının 75 milyon dolar seviyesine ulaşmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Baydar ayrıca üreticilere 2026 yılında 1,2 milyar TL destek öngörüldüğünü, 2025 yılında ise toplam 724,6 milyon TL tarımsal destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını hatırlattı. Kadın üreticilerin güçlendirilmesine yönelik olarak Muğla’da 2021'den 2026'ya kadar yürütülen proje serileri (2021 safran, 2022 zeytin, 2023 incir, 2024 koyun yetiştiriciliği, 2025 susam, 2026 karabuğday) ile destekleme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

MUĞLA’NIN ULA İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLOVA MAHALLESİ’NDE DEFNE HASADI VE FİDAN DAĞITIMI, AKYAKA MAHALLESİ’NDE İSE AVOKADO HASADI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.