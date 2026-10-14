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GSO'da meslek komiteleri yeni dönemin yol haritasını çizdi

GSO'da gerçekleştirilen Meslek Komite Başkanları toplantısında yeni dönem çalışma programı, sektör beklentileri ve çözüm odaklı öneriler ele alındı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Berk Doğan

GSO'da meslek komiteleri yeni dönemin yol haritasını çizdi

GSO meslek komiteleriyle yeni dönemi planladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) yeni dönem hazırlıkları kapsamında Meslek Komite Başkanları İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile meslek komitelerinin başkanları katıldı. Gündemde yeni dönem çalışma programı, sektörlerin mevcut durumu ve beklentileri vardı.

Komitelerin rolü ve iletişim kanalları:

Toplantıda Ünverdi, meslek komitelerinin Gaziantep sanayisinin gelişimi ve sektör ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesinde kritik bir işlev üstlendiğini vurguladı. Üyelerle Oda arasındaki iletişimin en önemli kanallarından biri olarak tanımlanan komitelerin, sektörlerden gelen talep, öneri ve beklentilerin çalışmaların biçimlenmesinde yol gösterici olacağına dikkat çekildi.

Yeni dönem öncelikleri ve beklenen çıktılar:

Görüşmelerde Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdam alanlarındaki potansiyelinin daha ileri taşınması için ortak akıl ve iş birliği gerekliliği öne çıktı. Ünverdi, sanayicilerin karşılaştığı sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Meslek komitelerimizin bilgi ve tecrübeleri bu sürece önemli katkılarda bulunacak. Sektörlerimize yönelik çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesi ve üyelerimizin beklentilerinin ilgili mercilere aktarılması konusunda istişare mekanizmasını hep birlikte etkin şekilde işletileceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca sektörlere dair bilgi paylaşımı yapıldı, komite başkanlarının öneri ve değerlendirmeleri alındı. Katılımcılar yeni dönemde koordinasyonun güçlendirilmesi, saha temelli geri bildirimlerin hızlı şekilde sisteme aktarılması ve çözüm odaklı projelerin önceliklendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Ünverdi, Gaziantep sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla meslek komiteleriyle eşgüdümlü çalışmanın süreceğini vurgulayarak toplantıya katılanlara teşekkür etti. Toplantı, komite başkanlarının görüş ve önerilerinin paylaşıldığı oturumlarla sona erdi.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI’NDA (GSO) YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, MESLEK KOMİTE BAŞKANLARI...

GAZİANTEP SANAYİ ODASI’NDA (GSO) YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, MESLEK KOMİTE BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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