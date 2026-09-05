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Adana 01 FK: bütçeyle değil yürekle 1. Lig hedefi

Adana 01 FK son iki sezonun play-off deneyimiyle kendi imkanlarıyla kadrosunu güçlendirdi; Başkan Menderes Kutlu 1. Lig hedefini netleştirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Adana 01 FK: bütçeyle değil yürekle 1. Lig hedefi

Adana 01 FK: bütçeyle değil yürekle 1. Lig hedefi

TFF 2. Lig ekiplerinden Adana 01 FK, son iki sezonda play-off oynama başarısının ardından bu yıl en büyük hedefini 1. Lig olarak belirledi. Başkan Menderes Kutlu ve yönetim, kulübün ekonomik sınırları içinde sürdürülebilir bir yapı kurduklarını vurguluyor.

başkanın mesajı:

İHA muhabirine konuşan Başkan Menderes Kutlu, Adana'nın bir futbol şehri olduğunu belirterek kulübün son dönemde üst liglerde sorun yaşayan Adanaspor ve Adana Demirspor'un aksine hedef odaklı bir süreç izlediğini söyledi. Kutlu, "Futbolda her şeyin parayla dönmediğini, yeri geldiğinde yürekle oynandığını iki senedir gösteriyoruz" diyerek takımın mücadele anlayışını öne çıkardı.

Kutlu, sezon öncesi yapılan transferlerle kadronun güçlendirildiğini, çalışmaların kulübün kendi kaynakları ve yöneticilerin desteğiyle sürdüğünü ifade etti. Başkan, ekonomik disiplinden taviz vermediklerini ve "geçen seneden hiçbir borcumuz kalmadı" sözleriyle mali durumun düzeltilmiş olduğunu aktardı.

teknik ekip ve transfer planı:

Teknik direktör Cafer Elek, takımın düşük bütçeyle ama uzun vadeli bir kurguyla inşa edildiğini söyledi. Elek, bu sezonun zorlu bir gruba düştüğünü ancak sabırla ve doğru planlamayla iyi bir yerde olmayı hedeflediklerini belirtti. Teknik ekip, toplamda 20 oyuncu alındığını ve iki ciddi sakatlığın yaşandığını; bu yüzden kadroya birkaç takviye daha yapılacağını bildirdi.

Bugün transfer edilen isimlerden Siraçhan Nas dikkat çekiyor; oyuncunun Galatasaray altyapısından geldiği ve orta sahada görev yapacağı kaydedildi. Elek, altyapı oyuncularıyla birlikte sahaya koyacakları 11'le ligde iddialı olmaya çalışacaklarını ifade etti.

saha atmosferi ve ilk maç beklentisi:

Kulüp başkanı, takımın yarın oynayacağı Erzincanspor maçı için taraftara çağrı yaptı. Kutlu, Ali Hoşfikirer Stadı'nı karnaval havasına çevirmeyi hedeflediklerini ve Adana halkını maça beklediklerini söyledi. Rakip Erzincanspor'un büyük bütçeyle kurulduğunu kabul eden başkan, buna rağmen işin yürekle yapılacağını vurguladı.

Kaptan Yusuf Abdioğlu ise kadrodaki yeni oyuncuların takıma uyumuyla ilgili iyimser konuştu. Abdioğlu, kaptanlar olarak öncelikli hedeflerinin takımı aile ortamına taşımak olduğunu ve zorlu bir grupta şampiyonluk hedefleyen çok sayıda ekip bulunduğunu söyledi. Başkanın kişisel katkılarına da değinen kaptan, takımın şehre başarı getirmek için elinden geleni yapacağını ekledi.

Adana 01 FK, ekonomik disipline önem vererek ve yerel kaynaklarla ilerleyerek 1. Lig hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Yönetim, teknik ekip ve oyuncuların ortak söylemi sabır, inanç ve saha içi mücadele üzerine kurulu; sezonun ilk maçında tribün desteğiyle iyi bir başlangıç hedefleniyor.

2. LİG’DE MÜCADELE EDEN ADANA 01 FK, YENİ SEZONDA 1. LİG HEDEFİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN...

2. LİG’DE MÜCADELE EDEN ADANA 01 FK, YENİ SEZONDA 1. LİG HEDEFİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN, KULÜP BAŞKANI MENDERES KUTLU, TAKIMIN SON İKİ SEZONDA ORTAYA KOYDUĞU MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKEREK, “FUTBOLDA HER ŞEYİN PARAYLA DÖNMEDİĞİNİ, YERİ GELDİĞİNDE YÜREKLE OYNANDIĞINI İKİ SENEDİR GÖSTERİYORUZ VE BU SENE DE GÖSTERECEĞİZ” DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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