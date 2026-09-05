İdil’e spor yatırımı: yarı olimpik yüzme havuzu gençlere hizmete hazırlanıyor

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile İdil kaymakamı Anıl Adıgüzel, İdil belediye başkanı Türkan Kayır ve AK Parti İdil ilçe başkanı Ali Genç ilçedeki yarı olimpik yüzme havuzu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, projenin gençlere ve toplumun sportif yaşantısına sağlayacağı katkıyı değerlendirdi.

ziyaretin ayrıntıları

Şantiyede yürütülen çalışmaların planlanan program doğrultusunda ilerlediği ve inşaatın tamamlanmasının kısa sürede hedeflendiği aktarıldı. Heyet, saha incelemeleri sırasında teknik ekipten güvenlik, malzeme temini ve iş programıyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme aldı. İnceleme sırasında tesisin altyapı düzenlemeleri ve çevre düzenlemesi konuları da masaya yatırıldı.

tesisin hedefleri ve beklentiler

Milletvekili Arslan Tatar, yaptığı değerlendirmede İdil i̇lçesinin gençlik ve spor alanında yeni yatırımlarla buluşturulmaya devam edildiğini belirtti. Tatar, tamamlandığında tesisin yalnızca sporcu yetiştirmeye değil, aynı zamanda sosyal yaşam ve toplumsal bütünleşmeye de katkı sunacağını ifade etti. Belediye ve kaymakamlık yetkilileri de önceliğin gençlerin sporla iç içe yetişebilmesi ve bölge halkının faydalanması olduğunu dile getirdi.

Yarı olimpik yüzme havuzunun bitirilmesiyle birlikte ilçede düzenlenecek etkinlikler ve kurslarla gençlerin spor imkanlarının artırılması planlanıyor. Projenin tamamlanma takvimi hakkında yetkililerden gelecek yeni bilgilendirmeler takip edilecek.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, İDİL’DE YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU. TATAR, MODERN TESİSİN TAMAMLANMASIYLA GENÇLERİN SPOR ALTYAPISINA BÜYÜK KATKI SUNULACAĞINI BELİRTTİ.