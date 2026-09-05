Eskişehirspor basketbol akademisi: şehrin gençlerine sürdürülebilir spor yatırımı

Eskişehirspor basketbol akademisi resmen kuruldu

Yeni kurulan Eskişehirspor Basketbol Akademisi için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ulaş Entok katıldı. Törende, Basketbol Şube Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Mert Albayrak, Basketbol Şube Menajerliği görevine ise Turgay Tatlı getirildi.

kuruluş ve görev dağılımı:

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada akademinin kuruluşu duyuruldu. Yapılan paylaşımda akademinin, şehrin çocuklarına ve gençlerine yönelik bir sorumluluk alanı olarak değerlendirildiği vurgulandı ve atanan yöneticilerin görevleri kamuoyuna bildirildi.

hedefler ve yaklaşım:

Açıklamada, bu adımın bir yarış veya sadece sportif başarı hedefi olmadığı; doğrudan spora ve şehre hizmet amacı taşıdığı belirtildi. Akademinin önceliğinin kupalar veya anlık sonuçlar değil, çocukları ve gençleri sporla buluşturmak, onlara disiplin, aidiyet ve takım kültürünü kazandırmak olduğu ifade edildi. Kulüp, temel eğitimden başlayarak kendi altyapısından oyuncu yetiştiren, üreten ve şehrin spor birikimine katkı sunan sürdürülebilir bir akademi modeli kurmayı hedeflediklerini duyurdu.

Yapılan paylaşımla birlikte Eskişehirspor, akademinin ülke sporuna ve kente katkı sağlaması temennisinde bulundu ve akademinin hayırlı olması dileği iletildi.

YENİ KURULAN ESKİŞEHİRSPOR BASKETBOL AKADEMİSİ'NİN İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.