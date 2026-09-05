Buharkent’in kurtuluşuna aday altıncı tırmanma yarışı geliyor

Buharkent tırmanma yarışı bu yıl 6. kez düzenleniyor

Buharkent’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen 104. Kurtuluş Etkinlikleri programında, 6. Buharkent Tırmanma Yarışı 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Organizasyon, AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 4. ayağı olarak bölgedeki önemli otomobil sporları etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor.

katılımcılar ve kategori dağılımı

Yarışta toplam 12 pilot farklı kategorilerde zamana karşı mücadele edecek. K1 kategorisinde İlker Aktaş, Muhammet Demirel ve Akdem Özsoy; K2 kategorisinde Tuna Muhtar; K3 kategorisinde Metehan Güleç, Haşim Şahin Çalışkan, Yiğit Sercan Yalçın, Burçe Muhtar, Hakan Akman ve Efecan Ünlü; K4 kategorisinde ise Sinan Soylu ve Şevket Çınar start alacak. Pilotlar, kendi kategorilerinde en iyi dereceyi elde etmeyi ve AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası klasmanı için değerli puanlar toplamayı hedefliyor.

rota, program ve ödül töreni

Yarışlar Kayaburnu-Ericek yolunda oluşturulan parkurda gerçekleştirilecek. Organizasyon programı kapsamında seremonik start 5 Eylül Cumartesi saat 17.30'da Atatürk Caddesi Belediye önünde gerçekleştirilecek; yarış araçları ve pilotlar halkla buluşacak. Asıl yarış heyecanı ise 6 Eylül Pazar saat 10.00'da başlayacak. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren pilotlar için 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, düzenlenen organizasyona tüm vatandaşları davet ederek ilçenin kurtuluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti. Başkan Erol, hafta sonu gerçekleştirilecek seremonik start, yarış ve ödül törenine hemşehrilerini ve otomobil sporları tutkunlarını beklediklerini ifade etti.

BUHARKENT’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 104. KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, AVIS TÜRKİYE TIRMANMA ŞAMPİYONASI’NIN 4. AYAĞI OLAN 6. BUHARKENT TIRMANMA YARIŞI, 5-6 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.