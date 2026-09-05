Konak kafe davasında tahliye sürecinde kritik aşama

Konak Kafe'nin hukuki süreci ve idarenin kararı

Bilecik İl Özel İdaresi, 25 Haziran 2025'te sona eren 10 yıllık kira sözleşmesi nedeniyle kurumun mahkemelik olan ve TSO Başkanı Mehmet Ergün tarafından işletilen Konak Kafe hakkında tahliye talebinde bulundu. Talep, valilik ve idare kurulu kararları ile idarenin hukuki takibi sonucu mecliste gündeme geldi.

İl Genel Meclisi'nin eylül ayı 4'üncü birleşiminde Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş yönetiminde görüşülen gündemde, AK Parti Grubu adına Meclis Üyesi Şaban Güdem işletmenin son durumunu sordu. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Hasan Sevinç, tahliye talebinin hukuki süreç içine girdiğini belirtti.

Mahkeme süreçleri ve istinaf aşaması:

Sevinç, yürütmenin durdurulması taleplerinin dava süreçlerinde belirleyici olduğunu aktardı. İdarenin tahliye talebinin ardından işletmeci tarafından Eskişehir İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açılmış; mahkeme önce yürütmeyi durdurma kararı verdi. İdarenin itirazı üzerine, Bursa Bölge İdare Mahkemesi istinaf sıfatıyla verdiği kararla yürütmeyi durdurma kararını kesin olarak kaldırdı.

Bu gelişmenin ardından işletmeci yeniden Eskişehir İdare Mahkemesi'ne başvurdu; Eskişehir Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Red kararına karşı işletmecinin istinaf başvurusu üzerine Bursa Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebinin reddi kararını kaldırarak dosyayı yeniden inceleme için Eskişehir'e gönderdi. Sevinç, 'Yürütmenin durdurulması riskiyle hukuk düzleminde karşı karşıyayız' ifadelerini kullandı.

Tahliye uygulaması ve idarenin yaklaşımı:

Sevinç, idarenin tahliye sürecini ve risklerini detaylandırdı: idare, yürütmenin durdurulması riski nedeniyle cebri icra yoluyla derhal tahliye uygulamakta çekinceli davranıyor. Tahliye edildikten sonra gelebilecek yürütmeyi durdurma kararları nedeniyle işletmecinin tekrar taşınmaza dönmesinin idare açısından prestij kaybı ve tazminat riski doğurduğunu hatırlattı. Sevinç örnek vererek benzer bir uygulamada işletmecinin geri döndüğünü söyledi.

İdare ayrıca işletmeci tarafından valiliğe taşınma ve rızayla tahliye edileceğine dair dilekçe verildiğini ve yapılan görüşmelerde taşınma konusunda bir sürecin yürütüldüğünü belirtti. İdarenin süreci 'hiçbir hukuki boşluğa mahal vermeyecek şekilde' takip ettiğini vurguladı ve özetle bu işin nihayetinde taşınmazın yeniden ihale edilebileceğini ya da idarenin tasarrufuna geçirileceğini söyledi. Sevinç, il genel meclisinin ağustos ayında aldığı 2886 sayılı kanuna göre işlem yapılması kararına atıfta bulundu.

Toplantıda Yeni Parti Grubu adına söz alan Grup Sözcüsü Hakkı Elmas'ın 2886/75. madde uygulaması sorusuna Sevinç 'Evet' yanıtını verdi ve kiranın ecrimisil usulüyle alındığını bildirdi.

Sonuç olarak, Konak Kafe dosyasında idarenin tahliye talebine karşı mahkeme süreçleri devam ediyor; Eskişehir ve Bursa mahkemelerinin kararları sürecin kaderini belirleyecek ve önümüzdeki günlerde nihai bir gelişme bekleniyor.

Bilecik kamuoyunu meşgul eden Konak Kafe'de sona gelindi