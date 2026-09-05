Denizli GESK zirveye yürüyüşte

B1 Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), sezon başında yaptığı flaş transferlerin ardından yakaladığı form grafiğiyle şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirdi. Sezona mağlubiyetle başlamasına karşın takım hızlı bir toparlanma gösterdi ve art arda elde edilen sonuçlarla puan cetvelinde üst sıralara tırmandı.

serideki yükseliş ve savunmadaki direnç:

Denizli temsilcisi, art arda çıktığı 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde 2. sıraya yerleşti. Bir haftayı 'bay' geçiren ekip, son dönemde savunmadaki istikrarıyla dikkat çekiyor; takım son 4 müsabakada kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Bu direnç, özellikle kritik eşleşmeler öncesi teknik heyetin ve taraftarın moralini yükseltiyor.

Şampiyonluk yarışı ligde yakın takibi gerektiriyor. Lider Çankaya Belediyesi, Denizli GESK ve Kayseri temsilcileri arasında puan farkları az olması, her maçın önemini artırıyor. Geçmişte 9 kez kupayı müzesine götüren Çankaya Belediyesi ile yapılacak karşılaşmalar, sezonun geri kalanında belirleyici olacak nitelikte.

kadro, tecrübe ve hedefler:

Denizli GESK, kadrosunu milli ve uluslararası tecrübeye sahip isimlerle takviye etti. Milli sporcu Recep Haydiz'in yanı sıra kaleci Yasin Koç, forvet Hasan Şatay ve hücum oyuncusu Oğuzhan Yokuş transfer edildi. Tecrübeli forvet Hasan Şatay ile Oğuzhan Yokuş'un geçmişte İzmir ekibinde birlikte oynamış olmaları ve her iki oyuncunun da Teknik Direktör Yusuf Şatay ile daha önce iş birliği yapmış olması, takımın saha içi uyumunu artıran etkenler olarak öne çıkıyor.

Kulüp Başkanı Öztürk Özkan ve teknik heyet, sezonu zirvede tamamlayarak Denizli'ye tarihi bir kupa kazandırmayı amaçlıyor. Denizli GESK'in hedefleri arasında sadece lig şampiyonluğu yok; takım, lig zaferinin ardından Türkiye'yi ve Denizli'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi seviyesinde temsil etmeyi planlıyor. İlk devrenin son haftasında Şirinköy Futbol Sahası'nda konuk edecekleri Çankaya Belediyesi maçı, hem liderlik hem de psikolojik üstünlük adına kilit rol oynayacak.

Teknik ekip ve oyuncular, sezonun ikinci bölümüne güçlü bir motivasyonla hazırlanırken, taraftar desteği ve saha içi disiplinin şampiyonluk yolunda belirleyici olacağı vurgulanıyor.

B1 FUTBOL SÜPER LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN YUKATEL DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ (GESK), SEZON BAŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FLAŞ TRANSFERLER VE YAKALADIĞI GALİBİYET SERİSİYLE ŞAMPİYONLUK TIRMANIŞINI SÜRDÜRÜYOR.