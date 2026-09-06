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Adana Demirspor Isparta'da son sözü söyledi

Adana Demirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk haftasında Isparta Atatürk Stadı'nda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı; goller Kürşat Türkeş ve Kayra Saygan'dan geldi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Adana Demirspor Isparta'da son sözü söyledi

maç özeti:

TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk haftasında oynanan karşılaşmada Isparta 32 Spor, evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç Isparta Atatürk Stadı'nda oynandı ve hakem triosu Onur Can Dolğun, Hasan Hüseyin Tetik, Burak Menteşe tarafından yönetildi.

goller ve maçın akışı:

Maça erken golle başlayan taraf Adana Demirspor oldu; Kürşat Türkeş Küçük (dk. 36) takımını öne geçirdi. Isparta 32 Spor, kısa süre sonra Enver Cenk Şahin (dk. 38) ile skoru eşitledi. Karşılaşmanın seyri 68. dakikada değişti ve son sözü Kayra Saygan (dk. 68) söyledi; bu gol Adana Demirspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.

kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Oğulcan Başol, Yiğithan Güveli, Mustafa Acar, Bedirhan Altunbaş (Bahadır Yıldırım dk. 63), Kaan Yüksel, Enver Cenk Şahin (Devrim Taşkaya dk. 77), Hasip Korkmazyürek (Mustafa Özbay dk. 63), İlke Tankul, Eray Akar (Fatih Aktay dk. 63), Keni Var Uzun (Metehan Tiryaki dk. 77). Maç boyunca sarı kart görenler: Bedirhan Altunbaş, Eray Akar, Kaan Yüksel, Metehan Tiryaki.

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Mert Menemencioğlu, Yücel Gürol, Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Gökdeniz Tunç, Sefa Gülay (Seyfi Efe Irga dk. 77), Toprak Bayar, Ahmet Bolat (Mustafa Bozkurt dk. 88), Muhammed Enes Gül (Kayra Saygan dk. 59), Kürşat Türkeş Küçük. Adana Demirspor cephesinde sarı kart gören oyuncular: Yücel Gürol, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran.

Maçın golleri şu şekilde kaydedildi: Kürşat Türkeş Küçük (dk. 36) ve Kayra Saygan (dk. 68) (Adana Demirspor), Enver Cenk Şahin (dk. 38) (Isparta 32 Spor). Karşılaşma 2-1'lik sonuçla sona erdi.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP&#039;UN İLK HAFTASINDA ISPARTA 32 SPOR, SAHASINDA ADANA DEMİRSPOR&#039;A 2-1 MAĞLUP...

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP'UN İLK HAFTASINDA ISPARTA 32 SPOR, SAHASINDA ADANA DEMİRSPOR'A 2-1 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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