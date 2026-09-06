Muğlaspor son dakikada eşitliği yakaladı: Vanspor FK ile 2-2

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Muğlaspor, Atatürk Stadı'nda Vanspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın hakemleri Melih Aldemir, Kadir Beyaz ve Ömer Gezer olarak görev yaptı.

Skor: Muğlaspor 2 - Vanspor FK 2

Vanspor FK'de Jurgen Bardhi 13. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Muğlaspor'da Yasin Uzunoğlu 39. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Bardhi 55. dakikada yeniden Vanspor FK'yı öne geçirirken, Muğlasporlu Oluwakorede David Osundina 89. dakikada sahneye çıkarak ev sahibine beraberliği getirdi.

kadrolar ve değişiklikler:

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan; Ali Barak (Oğuzhan Matur dk.66), Engin Poyraz, Efe Yıldırım (Driton Camaj dk.66), Daniel Avramovski, Mamady Diarra (Korede Osundina dk.78), Buluthan Bulut (İbrahim Sissoko dk.66), Jurgen Celhaka, Bilal Ceylan (Ahmet Emin Engin dk.75), Luis Mago, Yiğit Fidan, Yasin Uzunoğlu. Yedekler: Arel Ekinci, Orhan Nahırcı, Ali Kaan Güneren, Selim Dilli, Ozan Sol. Teknik direktör: Yalçın Koşukavak.

Vanspor FK: Abdulsamed Damlu; Sinan Osmanoğlu, Ilias Alhaft (Kadir Seven dk.79), Mehmet Manış (Celal Hanalp dk.73), Naby Oulare, Tenton Yenne (Muhammed Furkan Özhan dk.78), İlkan Sever (Ozan Can Kökçü dk.61), Jurgen Bardhi, Mehmet Özcan (Hikmet Çiftçi dk.72), Özkan Yiğiter, Faruk Can Genç. Yedekler: Alperen Uysal, Batuhan İşçiler, Molik Khan, Güvenç Usta, Medeni Bingöl. Teknik direktör: Cevdet Göç.

oyun disiplini ve notlar:

Goller: Yasin Uzunoğlu (dk.39), Oluwakorede David Osundina (dk.89) (Muğlaspor); Jurgen Bardhi (dk.13, dk.55) (Vanspor FK).

Sarı kartlar: Muğlaspor'dan Yiğit Fidan, Bilal Ceylan, Jurgen Celhaka, Luis Mago, Orhan Nahırcı; Vanspor FK'den Mehmet Özcan, İlkan Sever ve Faruk Can Genç sarı kart gördü. Her iki takım da maç boyunca yapılan hamlelerle skoru değiştirmeye çalıştı ve son dakikaya kadar canlı bir mücadele izlenildi.

TRENDYOL 1. LİG'İN 6. HAFTASINDA MUĞLASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI VANSPOR FK İLE 2-2 BERABERE KALDI.