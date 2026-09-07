Adana Feke'de ormanlık alanda yangın, 1 helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor

feke'de yangın bölgesi:

Adana'nın Feke ilçesinde, Tenkerli Mahallesi Elemen Deresi mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ve söndürme çalışmalarına başladı.

müdahale ekipleri ve araçları:

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgede 1 helikopter ile havadan müdahale yürütülürken, karada arazözlerle söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler alevlerin büyümemesi için yoğun çaba harcıyor.

çalışmaların seyrı ve önlemler:

İhbar sonrası anında görevlendirilen ekipler koordineli şekilde çalışıyor ve yangının yayılmasını önlemeye odaklanıyor. Müdahale ekipleri, yangının kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan operasyonlarını sürdürüyor.

ADANA'NN FEKE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGINA 1 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR.