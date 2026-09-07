Dolar 48,4299 0,00%
Euro 56,3562 +0,19%
Bist 14.137,76 +0,89%
Altın Gram 6.970,32 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Feke'de Elemen Deresi'nde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesi Tenkerli Mahallesi Elemen Deresi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, helikopter ve arazözlerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Feke'de Elemen Deresi'nde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın Feke ilçesi Tenkerli Mahallesi Elemen Deresi mevkiinde öğle saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden gelen ihbar üzerine müdahale başlatıldı.

Müdahale detayları:

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi ve ekipler havadan ile karadan müdahale etti.

Durum ve sonuç:

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın büyümeden, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü; yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor.

ADANA&#039;NIN FEKE İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

ADANA'NIN FEKE İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocatepe'de TOFAŞ'ta başlayan araç yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
images

Ordu'da 8 aylık güvenlik raporu: aranan binlerce şahıs yakalandı, operasyonlar s...
images

Ayvacık'ta geceyi karartan yangın: yalnız yaşayan kadın yaşamını yitirdi
images

Sorgun'da kavşak kazası: yurt dışı plakalı Mercedes şarampole uçtu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokat'ta okçuluk mirası okullara taşınıyor

Parkta sağlık molası: Yüksekova'da kapsamlı toplum sağlığı taraması

Evlat özlemi 30 yıl sonra koruyucu aileyle son buldu

Yığılca'da Yedigöller grup yolu modernleşiyor, 15 köy ulaşım kolaylığına kavuşuyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti