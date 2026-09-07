Feke'de Elemen Deresi'nde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın Feke ilçesi Tenkerli Mahallesi Elemen Deresi mevkiinde öğle saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden gelen ihbar üzerine müdahale başlatıldı.

Müdahale detayları:

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi ve ekipler havadan ile karadan müdahale etti.

Durum ve sonuç:

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın büyümeden, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü; yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor.

ADANA'NIN FEKE İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.