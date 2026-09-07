Kapatılan tıp merkezi tekrar açıldı, aile adalet talep ediyor

olay ve merkezin yeniden faaliyete geçmesi:

Ümraniye'de 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın serum uygulamasının ardından fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı kararıyla mühürlenen Özel Tepe Tıp Merkezi kısa süre sonra yeniden hizmete açıldı. Bu karar, adalet arayışında olan aile fertleri ve yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.

Ailenin ileri sürdüğüne göre, merkezin kapatıldığı dönemde tespit edilen eksiklikler sonradan giderilmiş ve İl sağlık müdürlüğüne başvuru yapılarak merkezin faaliyetine izin verilmiş. Aile bunun hukuk ve vicdan açısından kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

aile bireylerinin tepkileri:

Baba Neytullah Yıldız, merkezin kapatıldıktan sonra eksikliklerinin tamamlandığını söyleyerek şunları aktardı: "Kızım burada katledildi. Katledildikten sonra burası tekrar açıldı. Ama öncesinde burada acil sağlık müdahale odası yoktu. Kızım öldükten sonra acil sağlık müdahale odasını yapmışlar ve burayı tekrar açmışlar." Yıldız, soruşturma dosyası bulunduğunu ancak sorumlular hakkında mahkemeye gidip ifadeye verme gibi bir süreç görülmediğini, doktor Tayfun Çuhadar'ın kendilerine hakaret ettiğini iddia etti.

Anne Suna Doğantekin da duygularını, "Bildiğiniz gibi kızımı burada katlettiler ve sonra burası kapatıldı. Biz kapatıldı diye biliyorduk ama tekrar açıldı. Bunun sebebini de eksikler varmış; acil müdahale odası ve doktor eksiği, bu tamamlanmış diye belirtmişler. Bu nasıl olabilir, o zaman benim de eksiğimi tamamlasınlar, benim kızımı da geri getirsinler o zaman" sözleriyle dile getirdi ve davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

adalet beklentisi ve kaygılar:

Kızın teyzesi Burcu Doğantekin, merkezin yeniden açılmasını anlamlandıramadığını belirterek, "Bir can kaybı olmuş, eksikler tamamlanmış, burası tekrar açılmış. Bizim kaybımızla ilgili herhangi bir şey yapılmıyor. Kimse bir ceza almadı" dedi. Doğantekin ayrıca benzer olayların daha önce yaşandığını ve ilgili teknik personel ile doktorun çalışmalarına devam ettiğini öne sürdü.

Enişte Murat Karaarslan ise adalet çağrısını yineleyerek, "29 Mart'tan beri adalet bekliyoruz. Hala adalet sağlanmadı. Burası bir süre kapatıldı tekrar açıldı. İşletme hayatına devam ediyor ama Gamze aramızda yok" diye konuştu ve yetkililere adalet talebinde bulundu.

Yakınlarının ifadelerine göre, olay sonrası açılan soruşturma ve Adli tıp sonucu henüz aileyi tatmin edecek bir noktaya ulaşmadı. Aile fertleri, merkezin yeniden açılmasının hukuki ve etik boyutlarının netleştirilmesini, sorumlular hakkında somut adımlar atılmasını ve adaletin sağlanmasını istiyor.

Özel Tepe Tıp Merkezi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi, bölgede benzer hizmetlerin sunulması ve hasta güvenliği açısından da soru işaretleri doğuruyor; aile, yetkililerin bu kararı ve soruşturmanın seyrini şeffaf şekilde açıklamasını talep ediyor.

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