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Akdağmadeni'nde tarlalara zarar veren yaklaşık 410 kiloluk yaban domuzu avlandı

Akdağmadeni Ardıçalanı Köyü'nde tarla ve ürünlere zarar veren yaklaşık 410 kilo ağırlığındaki yaban domuzu, avcılar tarafından etkisiz hale getirildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Akdağmadeni'nde tarlalara zarar veren yaklaşık 410 kiloluk yaban domuzu avlandı

Akdağmadeni'nde avlanan dev domuz tarım arazilerine rahat nefes aldırdı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Ardıçalanı Köyü Devlet Avlağı'nda gerçekleştirilen avda, tarım arazilerine ciddi zarar veren bir erkek yaban domuzu öldürüldü. Bölge sakinlerinin uzun süredir şikâyetçi olduğu hayvanın çiftçilere verdiği zararlar, avcı ekiplerinin düzenlediği operasyonla sonlandırıldı.

avın ayrıntıları:

Av sırasında vurulan domuzun yaklaşık 410 kilo ağırlığında ve tahminen 7 yaşında bir erkek olduğu bildirildi. Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan Bünyamin Kutluer, avın Ardıçalanı Köyü Devlet Avlağı sınırlarında tamamlandığını aktardı. Kutluer, özellikle büyük domuzların ayak izlerini takip ederek bölgedeki zarar veren bireylerin tespit edilmesinde deneyimli olduklarını belirtti.

nedenler ve çiftçilere etkisi:

Avcılar ve köylüler, hayvanın olağanüstü büyümesinin başlıca nedenleri arasında çevredeki zengin tarım ürünlerini gösteriyor. Özellikle arpa, yulaf tarlaları ile yonca ekili araziler domuzun beslenmesinde etkili oldu. Bu durum, ürün kayıplarının artmasına ve üreticilerin mağduriyetine yol açtı.

Bölgede artan şikâyetleri dikkate alan avcılar, zarar veren yaşlı erkek domuzun bulunup etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatmıştı. Kutluer süreci özetlerken, 'Özellikle Akdağmadeni bölgesinde çiftçilerimizin mahsullerine ciddi zararlar veren yaşlı erkek domuzların avlanmasını yaparak hem üreticilerimize destek oluyor hem de tarımsal zararı en aza indirmek için çiftçilerimize katkı sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen av, tarlalarını korumaya çalışan üreticilere geçici de olsa rahatlama sağlarken, benzer zararların önlenmesi için bölgedeki çalışmalara devam edileceği belirtildi.

YOZGAT&#039;IN AKDAĞMADENİ İLÇESİNDE TARIM ARAZİLERİNE CİDDİ ZARARLAR VEREN DEVASA BOYUTLARDAKİ BİR...

YOZGAT'IN AKDAĞMADENİ İLÇESİNDE TARIM ARAZİLERİNE CİDDİ ZARARLAR VEREN DEVASA BOYUTLARDAKİ BİR YABAN DOMUZU YAKALANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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