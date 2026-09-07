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Buldan'da aile içi silahlı saldırıda 93 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Buldan'da 93 yaşındaki Süleyman Uysal tüfekle oğlu İsmail Uysal'ı öldürdü, gelini S.U.'yu yaraladı; jandarma tarafından yakalanıp mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Buldan'da aile içi silahlı saldırıda 93 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Olayın meydana gelişi:

Denizli'nin Buldan ilçesi Karaköy Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iddialara göre 93 yaşındaki Süleyman Uysal tüfekle oğlunu hedef aldı. Olayda İsmail Uysal hayatını kaybederken, gelini S.U. yaralandı.

Olayın ardından bölgeye intikal eden ekipler, müdahale ve güvenlik çalışmaları yürüttü.

Yakalanma ve gözaltı:

Olayın hemen ardından Buldan İlçe Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemler sırasında soruşturma evrakları ve tespitler tamamlandı.

Soruşturma ve tutuklama:

Jandarmadaki işlemleri ve soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından Süleyman Uysal adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme ve kasten yaralama suçları kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklama kararı sonrası 93 yaşındaki Uysal cezaevine gönderildi ve soruşturma adli süreç kapsamında devam ediyor.

DENİZLİ&#039;NİN BULDAN İLÇESİNDE OĞLUNU TÜFEKLE ÖLDÜREN VE GELİNİNİ YARALAYAN 93 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM...

DENİZLİ'NİN BULDAN İLÇESİNDE OĞLUNU TÜFEKLE ÖLDÜREN VE GELİNİNİ YARALAYAN 93 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM, JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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