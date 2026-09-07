Sorgun'da kavşak kazası: yurt dışı plakalı Mercedes şarampole uçtu

Sorgun'da kavşak kazası

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole uçtu.

kaza yeri ve araç:

Kaza, Sorgun Şeker Fabrikası kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, T.G. yönetimindeki yurt dışı plakalı BGT 6614 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, emniyet ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

YOZGAT'IN SORGUN İLÇESİNDE ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.