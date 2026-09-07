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Çivril'de kaybolan iki buzağı mahalle dayanışmasıyla bulundu

İğdir Mahallesi'nde kaybolan iki buzağı, mahalle sakinleri ve vatandaşların aramasıyla Koçak ve Gürpınar'da bulunup sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çivril'de kaybolan iki buzağı mahalle dayanışmasıyla bulundu

Çivril'de kaybolan iki buzağı mahalle dayanışmasıyla bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesi'nde mermercilik ve hayvancılıkla uğraşan Zafer Demir'e ait iki buzağı, evinin bulunduğu bölgeden kaçarak kayboldu. Durumu fark eden Demir, çevrede arama çalışması başlattı ve haber kısa sürede yayılarak mahalle halkının desteğini çekti.

arama süreci:

Mahalle sakinleri ve duyarlı vatandaşların katıldığı aramalar sonucunda buzağılardan biri Koçak Mahallesi'nde, diğeri ise Gürpınar Mahallesi Çondur Azatları mevki'nde bulundu. Yerel kaynaklar, bulunan hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

teslim ve işlemler:

Hayvanlarının bulunmasının ardından büyük mutluluk yaşayan Zafer Demir, destek verenlere teşekkür ederek, "Hayvanlarımızın kaybolduğunu öğrenen mahalle halkı ve duyarlı vatandaşlarımız seferber oldu. Bir buzağımız Koçak Mahallesi’nde, diğerini de Gürpınar Mahallesi Çondur Azatları mevkiinde bulduk. Her ikisinin de sağ salim bulunması bizi çok mutlu etti. Aramalara katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gürpınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Tütüncü'nün de teslim sürecine destek olduğu, sahibinin güvenlik sorularını doğrulamasının ardından buzağıların teslim edildiği ve pasaport işlemlerinin tamamlanacağı bildirildi.

ZAFER DEMİR VE MAHALLE HALKI

ZAFER DEMİR VE MAHALLE HALKI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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