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Adana kimya yatırımlarıyla katma değer üretmeyi hedefliyor

AOSB Başkanı Bekir Sütçü, kimya sektörünün Adana için katma değer ve ihracat fırsatı sunduğunu, Ceyhan'ın stratejik rolünü vurguladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Berk Doğan

Adana kimya yatırımlarıyla katma değer üretmeyi hedefliyor

AOSB toplantısı ve ana gündem

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ev sahipliğinde düzenlenen Kimya ve Kimya Mineralleri Üretimi Sektör Toplantısı, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Sanayici İlişkileri Komitesi koordinasyonunda gerçekleştirilen buluşmada AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü ve yönetim kurulu üyeleri, bölgenin yatırım potansiyeli, devam eden projeler ve geleceğe yönelik stratejik fırsatları kapsamlı biçimde ele aldı.

Sektöre sağladığı etki:

Sütçü, kimya sanayisinin sadece kendi üretim alanıyla sınırlı kalmadığını, başta tekstil, otomotiv, enerji, tarım, plastik ve ilaç olmak üzere çok sayıda sektörün gelişimine doğrudan katkı sunduğunu belirtti. Toplantıda öne çıkan nokta, kimyanın tedarik zincirindeki rolü ve diğer sektörlerle olan entegrasyonunun ülke sanayisinin çeşitlenmesi ve katma değerin artmasındaki belirleyici etkisiydi.

Bekir Sütçü toplantıda şunları ifade etti: "Kimya sektörü, sanayinin hemen her alanına girdi sağlayan, üretim zincirinin en önemli halkalarından biridir. Bu nedenle kimya sanayisinin gelişmesi, yalnızca sektörün kendi büyümesi değil, ülkemizin sanayi altyapısının güçlenmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması anlamına geliyor."

Adana ve Ceyhan'ın stratejik konumu:

Toplantıda Adana'nın güçlü sanayi altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, lojistik avantajları ve mevcut üretim ekosistemi ön plana çıktı. Sütçü, özellikle Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin bu potansiyeli ileriye taşıyacak stratejik bir fırsat sunduğunu vurguladı ve bu yatırım vizyonunun hem Adana hem de ülke sanayi ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacağına işaret etti.

Katılımcılar, sektörler arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasının, yeni yatırımların önünü açmak ve sanayiciler arasındaki iş birliğini güçlendirmek için kilit önemde olduğunu belirtti. Toplantı, sektör temsilcileri arasında ortak akılla sorunların ve fırsatların değerlendirilmesine olanak veren bir platform olarak tamamlandı.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) SANAYİCİ İLİŞKİLERİ KOMİTESİ KOORDİNASYONUNDA...

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) SANAYİCİ İLİŞKİLERİ KOMİTESİ KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN KİMYA VE KİMYA MİNERALLERİ ÜRETİMİ SEKTÖR TOPLANTISI, SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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