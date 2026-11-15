Kırsalda yangına karşı yerli güç: İzmir itfaiyesine 10 arazi tipi arazöz

Yeni arazözler teslim edildi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman köyleri ve ulaşılması güç bölgelerde yangınlara daha etkin müdahale etmek amacıyla itfaiye filosuna 10 arazi tipi arazöz ekledi. Proje, Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında İzmir’e ayrılan 13,5 milyon Euro bütçeyle ilerletiliyor. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ilk etap teslimatında filoya katılan araçlar, kırsal alanda müdahale kapasitesini artıracak şekilde tasarlandı.

Müdahale sahasını genişletme hedefi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman geçmiş yangın deneyimlerinin teşkilata önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Karaman, Kiraz, Beydağ, Bergama ve Selçuk gibi engebeli arazilerde müdahale güçlüğü yaşandığını vurguladı ve yeni araçlarla artık mevcut araçların ulaşamadığı noktalara erişilip müdahale edilebileceğini ifade etti. Bu sayede hem filonun güçlendiğini hem de müdahale alanının genişlediğini anlattı.

Araçların teknik özellikleri:

Teslim edilen araçlar yüzde 100 yerli üretim olup 4x4 şasi üzerine inşa edildi. Her bir araçta 3 bin 500 litre su tankı, 500 litre imdat suyu ve 200 litre köpük tankı bulunuyor. Güçlendirilmiş şasi ve muhtemel devrilmelere karşı iki farklı tipte takla kafesi ile personel güvenliği ön planda tutuldu. Araçlar, sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve otomatik şanzımanla donatıldı; farklı zeminlere uygun vites seçenekleri sayesinde engebeli alanlara erişim kolaylaşıyor.

Motor olarak Renault Trucks D 14 P4X4 320 beygir gücünde ve 7,7 litre motor hacmine sahip ünitenin tercih edildiği belirtiliyor. Araçlarda ayrıca 5,4 ton çekme kapasiteli 30 metre kablolu elektrikli vinç, 10 ton kapasiteli hidrolik kriko, yönlendirmeli projektörler ve LED tepe lambaları gibi zorlu saha operasyonlarını kolaylaştıran donanımlar yer alıyor.

İkinci etap planı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürü Melike Çoban ikinci etap alımlarına ilişkin planları açıkladı. TEFWER projesi kapsamında hedeflenen alımlar arasında iki yangın müdahale robotu, sekiz sepetli bomlu araç, altı itfaiye arazözü ve altı dar alan arazözü bulunuyor. İhale dokümanlarının revizyonu tamamlanarak İller Bankası’na gönderildi; onay sürecinin ardından satın alma ve ihale işlemlerine başlanacak.

Yetkililer, yeni arazözlerin hem kentsel hem kırsal yangınlarda kullanılabilecek çok yönlü bir destek sağlayacağını, özellikle orman köyleri ve engebeli bölgelerde müdahale süresini kısaltarak etkinliği artıracağını vurguluyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ORMAN KÖYLERİ VE ULAŞILMASI GÜÇ BÖLGELERDE YANGINLARA DAHA ETKİLİ MÜDAHALE ETMEK İÇİN İTFAİYE FİLOSUNA 10 ARAZİ TİPİ ARAZÖZ EKLEDİ.